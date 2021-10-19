台海局势 民调：对蔡英文两岸政策 台民众从去年好评转为负评 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 台北特派员 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 台湾《联合报》昨天公布年度民调显示，台湾人对总统蔡英文的两岸政策从去年的好评转为负评，不满意度超过了满意度。图为蔡英文在今年双十节上讲话。（彭博社档案照） 字体大小: 小 中 大 台湾《联合报》昨天公布年度民调显示，台湾人对总统蔡英文的两岸政策从去年的好评转为负评，不满意度超过了满意度。另外两份最新民调则显示，七成民众支持“互不隶属”论，逾三成民众支持台独。受访学者和专家向《联合早报》指出，主流民意显示台湾人拥护“中华民国”，各方都应正视，并先通过事务性协商促进两岸交流，再来化解政治争议，避免民族战争悲剧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡英文 中华民国 民调 互不隶属 中国制动车运抵万象站 中老铁路将于12月通车 南京代市长夏心旻承诺 推动新宁合作迈向更高水平