民调：对蔡英文两岸政策 台民众从去年好评转为负评

台湾《联合报》昨天公布年度民调显示，台湾人对总统蔡英文的两岸政策从去年的好评转为负评，不满意度超过了满意度。另外两份最新民调则显示，七成民众支持“互不隶属”论，逾三成民众支持台独。

受访学者和专家向《联合早报》指出，主流民意显示台湾人拥护“中华民国”，各方都应正视，并先通过事务性协商促进两岸交流，再来化解政治争议，避免民族战争悲剧。