香港政情 林郑：勿持“大香港”“小香港”观念 应以互补共赢心态看待港深合作 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港行政长官林郑月娥昨天批评，包括政府官员在内的部分港人以“大香港”或“小香港”心态看待港深合作，这两种心态都不积极。综合香港电台与《头条日报》报道，林郑月娥昨天出席一个粤港澳大湾区论坛时说，自己是过去10多年来与深圳合作的最前线官员，深圳从来没“看轻”香港。不过，部分香港政府官员及社会人士与中国大陆合作时，抱持“大香港”态度，认为是将香港优势带入深圳；也有人看到深圳的快速起飞，羡慕深圳的发展，形成“小香港”态度。她认为，港人应以互补共赢心态来看待港深合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林郑月娥 粤港澳大湾区 港深合作 中国制动车运抵万象站 中老铁路将于12月通车 南京代市长夏心旻承诺 推动新宁合作迈向更高水平