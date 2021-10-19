林郑：勿持“大香港”“小香港”观念 应以互补共赢心态看待港深合作

香港行政长官林郑月娥昨天批评，包括政府官员在内的部分港人以“大香港”或“小香港”心态看待港深合作，这两种心态都不积极。

综合香港电台与《头条日报》报道，林郑月娥昨天出席一个粤港澳大湾区论坛时说，自己是过去10多年来与深圳合作的最前线官员，深圳从来没“看轻”香港。

不过，部分香港政府官员及社会人士与中国大陆合作时，抱持“大香港”态度，认为是将香港优势带入深圳；也有人看到深圳的快速起飞，羡慕深圳的发展，形成“小香港”态度。她认为，港人应以互补共赢心态来看待港深合作。