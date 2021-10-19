戴庆成：港议会没有反对派之后

不知不觉地，香港因为疫情而延长一年的本届立法会，很快就会在本月29日结束会期。与此同时，新一届立法会选举也紧接着将于本月底开始接受报名。由于本年度会期的时间已经不多，立法会已决定在本周内加班开会，以便通过更多重要的法例草案。

根据香港《基本法》规定，香港回归后实行行政主导的政治制度，但立法会与司法机构仍然可以相应地制衡行政权力。在过去一段相当长的时间，建制和泛民两大阵营政治斗争激烈，民主派就频频在立法会会议上“拉布”以制衡政府。港府推出的一些良好政策建议，往往因此无法立法落实。