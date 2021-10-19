戴庆成：港议会没有反对派之后 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 不知不觉地，香港因为疫情而延长一年的本届立法会，很快就会在本月29日结束会期。与此同时，新一届立法会选举也紧接着将于本月底开始接受报名。由于本年度会期的时间已经不多，立法会已决定在本周内加班开会，以便通过更多重要的法例草案。根据香港《基本法》规定，香港回归后实行行政主导的政治制度，但立法会与司法机构仍然可以相应地制衡行政权力。在过去一段相当长的时间，建制和泛民两大阵营政治斗争激烈，民主派就频频在立法会会议上“拉布”以制衡政府。港府推出的一些良好政策建议，往往因此无法立法落实。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 香港立法会选举 泛民主派 建制派 行政主导 中国制动车运抵万象站 中老铁路将于12月通车 南京代市长夏心旻承诺 推动新宁合作迈向更高水平