从上海出发旅游团 引发甘肃等数省至少14人染冠病

中国再现本土冠病疫情，与上海出发的一组旅游团有关的传播链，过去几天蔓延至几个省份，至少有14人的检测结果呈阳性。

综合中新社、澎湃新闻和《北京日报》报道，陕西官方前天通报，这七人旅游团核酸检测全呈阳性，其中六人确诊染病，另一人则是无症状感染者。

旅游团成员来自上海市和海南海口市，他们本月9日乘飞机从上海经停陕西西安飞往甘肃张掖后，在甘肃和内蒙古自驾旅游，15日从甘肃嘉峪关飞往西安，隔天与一名妇女在西安游玩。这名妇女后来也确诊。