中国政情 从上海出发旅游团 引发甘肃等数省至少14人染冠病 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 兰州市两小区昨天调整为中风险地区，图为工作人员将物资送入因疫情封控的兰州市城关区云祥小区。 （ 新华社） 字体大小: 小 中 大 中国再现本土冠病疫情，与上海出发的一组旅游团有关的传播链，过去几天蔓延至几个省份，至少有14人的检测结果呈阳性。综合中新社、澎湃新闻和《北京日报》报道，陕西官方前天通报，这七人旅游团核酸检测全呈阳性，其中六人确诊染病，另一人则是无症状感染者。旅游团成员来自上海市和海南海口市，他们本月9日乘飞机从上海经停陕西西安飞往甘肃张掖后，在甘肃和内蒙古自驾旅游，15日从甘肃嘉峪关飞往西安，隔天与一名妇女在西安游玩。这名妇女后来也确诊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 内蒙古 陕西 甘肃 杨丹旭：疫情隔离初体验 涉“黎明行动”示威 港中大五学生各判刑逾四年