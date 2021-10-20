中国政情

从上海出发旅游团 引发甘肃等数省至少14人染冠病

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月20日 5:00 AM

兰州市两小区昨天调整为中风险地区，图为工作人员将物资送入因疫情封控的兰州市城关区云祥小区。 （ 新华社）
兰州市两小区昨天调整为中风险地区，图为工作人员将物资送入因疫情封控的兰州市城关区云祥小区。 （ 新华社）

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中国再现本土冠病疫情，与上海出发的一组旅游团有关的传播链，过去几天蔓延至几个省份，至少有14人的检测结果呈阳性。

综合中新社、澎湃新闻和《北京日报》报道，陕西官方前天通报，这七人旅游团核酸检测全呈阳性，其中六人确诊染病，另一人则是无症状感染者。

旅游团成员来自上海市和海南海口市，他们本月9日乘飞机从上海经停陕西西安飞往甘肃张掖后，在甘肃和内蒙古自驾旅游，15日从甘肃嘉峪关飞往西安，隔天与一名妇女在西安游玩。这名妇女后来也确诊。

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