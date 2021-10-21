王纬温：中国经济整顿踩刹车？

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年10月21日 5:00 AM

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中国经济近期连遭多重不利消息冲击，早来的寒冬、反弹的疫情、洪涝缺煤电力荒、恒大债务违约引发房市的寒蝉效应，还有之前因教育、游戏等行业突遭严厉整顿，而一度蒸发1.5万亿美元（约2.02万亿新元）元气受创的中国股市。

不利消息接踵而至，让中国宏观经济备受压力。官方周一发布经济数据，第三季GDP同比仅增长4.9％，较二季度增速明显放缓三个百分点，凸显目前面临越来越多结构性经济阻力，金融机构纷纷悲观下调中国全年增长预测。

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