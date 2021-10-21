王纬温：中国经济整顿踩刹车？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国经济近期连遭多重不利消息冲击，早来的寒冬、反弹的疫情、洪涝缺煤电力荒、恒大债务违约引发房市的寒蝉效应，还有之前因教育、游戏等行业突遭严厉整顿，而一度蒸发1.5万亿美元（约2.02万亿新元）元气受创的中国股市。不利消息接踵而至，让中国宏观经济备受压力。官方周一发布经济数据，第三季GDP同比仅增长4.9％，较二季度增速明显放缓三个百分点，凸显目前面临越来越多结构性经济阻力，金融机构纷纷悲观下调中国全年增长预测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 中国经济 中国经济改革 中国行业整顿 中国能源荒 中国房地产 恒大债务危机 六中全会 中国国家主席习近平 共同富裕 去杠杆 反垄断 中国央行 易纲 中国公布新版稿源名单 未依规范转载新闻将开罚 用深伪技术制作名人色情片 台湾网红触犯众怒恐被严惩