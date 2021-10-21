陈同佳律师七次致电台湾谈投案被拒 死者母亲吁港台政府协商

台湾陆委会回应时强调，陈同佳到台投案绝非只单纯批出签证，而是涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，必须先由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳到台入境问题。

触发香港爆发反修例运动的台湾杀人案疑犯陈同佳，事隔三年仍未赴台自首。死者潘晓颖的母亲昨天公开呼吁香港特区政府与台湾政府商讨将陈同佳送往台湾受审。但陈同佳一方公开文件，指曾七次致电台方，之后对方拒绝接触和跟进。