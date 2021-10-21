香港政情 陈同佳律师七次致电台湾谈投案被拒 死者母亲吁港台政府协商 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 2018年赴台旅游遭男友陈同佳杀害的死者潘晓颖的母亲（右），昨天在香港特区政府总部外会见媒体，促请各方让陈同佳赴台接受法律制裁。（法新社） 字体大小: 小 中 大 台湾陆委会回应时强调，陈同佳到台投案绝非只单纯批出签证，而是涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，必须先由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳到台入境问题。触发香港爆发反修例运动的台湾杀人案疑犯陈同佳，事隔三年仍未赴台自首。死者潘晓颖的母亲昨天公开呼吁香港特区政府与台湾政府商讨将陈同佳送往台湾受审。但陈同佳一方公开文件，指曾七次致电台方，之后对方拒绝接触和跟进。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈同佳案 陈同佳赴台 潘晓颖 邓炳强 管浩鸣 台港关系 中国公布新版稿源名单 未依规范转载新闻将开罚 用深伪技术制作名人色情片 台湾网红触犯众怒恐被严惩