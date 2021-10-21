专家称中国疫苗接种建立起免疫屏障 能更好控制疫情

（北京综合讯）中国疾病预防控制中心首席专家、研究员邵一鸣说，中国疫苗接种建立起免疫屏障，有能力更好地控制住疫情。不过他也强调，中国仍处于外防输入和内防反弹的常态化疫情防控阶段，公共卫生防控策略和疫苗接种双管齐下。

根据第一财经报道，邵一鸣前天（10月19日）在博鳌亚洲经济发展与安全论坛上的一场公共卫生分论坛，谈及近日甘肃、内蒙古等地新一轮疫情时说，尽管自己不了解具体防控情况，但宏观上散发疫情属于该防控阶段的一般状况，尤其是中国“十一”国庆假期人员流动之后。他说，去年在没有疫苗时就能很快控制国庆后的疫情波动，现在疫苗接种率已经达到80%以上，大家不必过度担心，“要积极不要着急，要紧张不要恐慌。”

至于近期国外有数据显示，一些国家和地区感染冠病人数正在下降，是否意味着病毒的传染性和毒性开始减弱，邵一鸣认为主要还是因为全球疫苗接种后建立起免疫屏障。他说：“从既往病毒进化的规律来看，毒性的减弱可能需要一个大的时间尺度，短期内还要依靠公共卫生防疫措施和疫苗接种。”

专家：接种加强针 抗体水平显著上升

对于中国多地已启动对特定人群的第三剂加强疫苗，邵一鸣指出加强疫苗的接种，并非现在的疫苗没有效果，而是接种了一段时间后抗体水平会逐渐下降；接种加强针后，可以让抗体水平显著上升。

邵一鸣还说，目前无论外国的mRNA疫苗还是中国灭活疫苗，对于防止感染重症都非常有效。针对mRNA疫苗在中国大陆何时获批，邵一鸣则说：“疫苗的批准主要是看数据够不够。现在（中国）国内疫苗批准的速度还是很快的，只要数据够了就能批准。”

根据北京日报客户端昨天消息，北京各区已启动对全程接种冠病疫苗满六个月的18岁及以上人群实施加强免疫接种，首先针对的重点人群将包括边境口岸、海关、北京冬季奥运会、冬残奥会及其他重大活动保障人员、参与人员等。

现阶段北京可用于“加强针”的疫苗有国药中生北京公司、北京科兴公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗。

安徽、福建、湖北、黑龙江，以及海南等省部分市县，本月初也先后发布了接种加强针通知。