中国军方吁美国解释 南中国海域核潜艇碰撞事故

针对美国海军康涅狄格号核潜艇在南中国海撞到不明物体事件，中国国防部新闻发言人谭克非前天表达了中国的严重关切，并呼吁美国采取负责任态度，尽快对事件作出详尽说明。

根据中国国防部网站以问答形式刊出的声明，谭克非说，美军长期打着“航行和飞越自由”的旗号，频繁派遣核潜艇等先进武器平台在南中国海域炫耀武力，严重威胁地区国家安全，加剧地区紧张局势，这也是此次事件的根源所在、危害所在。他指出，“美方应停止对中国南海岛礁邻近海空域抵近侦察和针对中国的军力部署，停止在南海搞所谓‘航行自由行动’”。