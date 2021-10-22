拜登提名驻华大使展现强硬姿态 伯恩斯称中国为“最危险对手”

学者指出，伯恩斯对北京的强硬表态更多是一场对内的“表演”，旨在确保大使任命案能更容易获对华鹰派占多的国会通过，但也反映出拜登政府仍不改以遏制、打压为主的对华政策。

美国总统拜登提名的驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）本周三（10月21日）在国会听证会上，形容中国是美国“最危险的竞争对手”，要求中国大陆停止在新疆的“种族灭绝”、在西藏的滥权、对香港自治和自由的扼杀，以及对台湾的欺凌，展现对华高度强硬姿态。

伯恩斯也批评中国是“侵略者”，对印度丶日本及南中国海周边国家造成威胁，对澳大利亚、甚至最近对立陶宛发动恐吓。他此时选择全面斥责中国的做法，可能动摇中美本月苏黎世会晤取得的进展，甚至让两国元首年内举行的视频会议生变。

受访学者说，伯恩斯对北京的强硬表态更多是一场对内的“表演”，旨在确保大使任命案能更容易获对华鹰派占多的国会通过，但也反映出拜登政府仍不改以遏制、打压为主的对华政策。

65岁的伯恩斯周三在参议院外交委员会的听证会开始后聚焦中美冲突，随即赢得共和民主两党人士称赞，预计将轻松获国会确认。

伯恩斯多次被参议员问及中美关系中目前最敏感的台湾问题。他谴责近期中国大陆战机进入台湾防空识别区，称该行为“尤其令人有异议”。

伯恩斯认为，美国在台湾议题上“不能相信中国”，其优先事项应是加强台湾防御，以应对大陆入侵的威胁，有责任让台湾成为“一块难啃的骨头”，并指国会和行政部门完全有权对台扩大武器供应。

但伯恩斯也表示，坚持“一个中国”政策，是阻止大陆对台动武“最明智和最有效的方法”。

中国外交部：伯恩斯言论充满冷战零和思维不符事实

中国外交部发言人汪文斌昨天批评伯恩斯言论充满冷战零和思维，与事实严重不符，中国对此坚决反对。他说，台湾、新疆、西藏、香港事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉，强调“一个中国”原则是中美关系的政治基础。

汪文斌也呼吁伯恩斯理性看待中国的发展和中美关系，不要低估中国人民捍卫自身权利的坚强决心和坚定意志。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时说，伯恩斯听证会上展现对华强硬立场可以理解，首先旨在迎合国会非常强烈的反华情绪，确保人事案顺利通过。“（伯恩斯）现在是把政治性放在前面，讲政治，为了附和美国国内主流对华的政治姿态，把专业性抛开。这也反映出美国当下扭曲的政治生态。”

中美元首是否会晤 学者：现在断定为时过早

但吴心伯也指出，伯恩斯充分表达对中国的恶意后，如若上任维持这样的姿态，能否有效履行驻华大使职责令人怀疑。

伯恩斯是老牌外交官，曾在美国政府任职27年，曾在小布什时代任主管政治事务的国务次卿，并任美国驻北约大使。

他周三也评估中美相对的实力，认为中国虽是具有“非凡实力”的国家，但在政治、经济和人口方面也有弱点，“不应该夸大他们（中国）的实力，也不应该低估美国的实力。”

伯恩斯指中国在国际上相对孤立，美国盟友是与中国竞争中最大优势之一。他称赞拜登上月宣布与英澳的三边安全伙伴关系（AUKUS），可能是具有“变革性”的策略，也称赞前总统特朗普及上一任国务卿蓬佩奥，重振与日印澳的四方安全对话机制（Quad）。

他还表示，北京一直在阻碍世界调查冠病病毒起源。

吴心伯说，拜登今年9月与中国国家主席习近平通电话，以及一个月后的苏黎世会晤，仅是调整对华政策上的战术，遏制打压中国的思路不变，中国对中美关系未来发展不会抱有不实际的幻想。“现在说（中美元首）会晤肯定会举行，可能还为时过早。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）