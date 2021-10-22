我国驻广州总领事罗德杰：中国“双循环”新发展格局 为新中合作带来更多机遇

新加坡驻广州总领事罗德杰前天在第八届中新知识论坛上说，中国“双循环”新发展格局，为新中合作带来了更多机遇，以广州知识城为代表的新粤合作，将形成更多协同效应和互利互赢的契机。

本次论坛采取线上线下同步的方式进行，近6000名来自新加坡和中国的嘉宾参加。

据中新广州知识城投资开发有限公司发布的新闻稿，罗德杰在论坛上致辞说，新中建交已有30年历史，历来是中国“外循环”策略中的紧密合作伙伴。在“双循环”新发展格局下，中国开放水平进一步提升，对外开放合作也进一步深化，新中合作将迎来更多机遇。