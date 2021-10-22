新中交流 我国驻广州总领事罗德杰：中国“双循环”新发展格局 为新中合作带来更多机遇 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡驻广州总领事罗德杰前天在第八届中新知识论坛上说，中国“双循环”新发展格局，为新中合作带来了更多机遇，以广州知识城为代表的新粤合作，将形成更多协同效应和互利互赢的契机。本次论坛采取线上线下同步的方式进行，近6000名来自新加坡和中国的嘉宾参加。据中新广州知识城投资开发有限公司发布的新闻稿，罗德杰在论坛上致辞说，新中建交已有30年历史，历来是中国“外循环”策略中的紧密合作伙伴。在“双循环”新发展格局下，中国开放水平进一步提升，对外开放合作也进一步深化，新中合作将迎来更多机遇。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 广州 知识城 罗德杰 双循环 财新网没被列入 中国新版互联网稿源名单 欧洲议会通过决议案 吁欧盟深化与台湾关系