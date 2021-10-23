要求确保电力供应稳定 习近平：能源饭碗必须端在自己手里

正在山东考察的习近平强调，要坚定走绿色低碳发展道路。他要求从供需两端入手，落实好能耗双控措施。他说，入冬在即，各地要早作谋划，确保群众温暖过冬。

在全球陷入能源危机和中国煤炭价格飙涨的背景下，中共总书记习近平强调，能源的饭碗必须端在自己手里。他并要求，着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好中国经济社会运行。

据新华社昨天（10月22日）发布的消息，正在山东考察的习近平在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调，要坚定走绿色低碳发展道路。

他要求，从供需两端入手，落实好能耗双控措施，严格控制“两高”项目盲目上马，抓紧有序调整能源生产结构，淘汰碳排放量大的落后产能和生产工艺。

“能耗双控”是指对能源消费强度和能源消费总量的控制；“两高”项目是指高耗能、高排放项目。

习近平也提出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。他还说，入冬在即，各地要早作谋划、制定预案，保障群众生活用电、供暖，确保群众温暖过冬。

中国近期因煤炭短缺，导致电力供应紧张，许多工厂被迫停工，东北一些闹电荒的地区上个月还发生无预警拉闸限电。电力短缺冲击中国第三季经济增速，使其跌至一年来最低水平，同比仅增长4.9％。煤炭供不应求、价格飙涨，还让冬季供暖面对巨大压力。有中国民众反映，今年取暖用煤价格从之前的每吨800元（人民币，下同，约169新元）上涨到2000多元。

官方近期全力推动增加煤炭生产和供应，要求保障供暖用媒，并对煤炭价格进行干预，打击煤炭市场炒作。此次煤炭短缺，凸显中国在推动经济发展下，能源需求上涨和减排措施间的矛盾，这也让外界关注中国能否按时实现减排承诺。中国去年宣布力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。

另据《人民日报》客户端报道，习近平前天在山东考察胜利油田时，还强调能源安全问题。他指出，石油能源建设对中国意义重大，中国作为制造业大国，要发展实体经济，能源的饭碗必须端在自己手里。

石油、天然气和煤炭等传统能源价格近期不断上涨，能源短缺席卷美国、欧洲、中国、印度等地。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时指出，中国60％以上原油依赖进口，除了芯片等高科技领域被卡脖子，如果原油进口因天气、地缘政治或价格上涨而受影响，将对中国能源安全构成挑战。他说：“中国得尽可能降低在能源上对外部的依赖，减少（经济运行）被外部冲击打断的风险。”

华中科技大学教授陈波受访时也指出，能源安全是国家安全最重要的一环，由于中国是世界上最大的制造业国家，全球能源危机对中国的打击可能更大。他说：“如果中国要继续保持制造业第一大国地位，能源的重要程度不可能下降。”

中国正大力推动“双碳”战略，但王军认为传统能源地位仍不能被取代。他认为，各国都应在这场能源危机下，反思如何更好地平衡传统能源和清洁能源的发展节奏，“不能因为过度追求这方面政治正确，或操之过急，把长期的问题变得短期化”。

不过王军认为，中国长远上不会放弃对国际社会减排承诺，因为这符合中国自身转型需求。

陈波指出，各国早前提出的减排目标都雄心勃勃，是否可行正受到检视。他判断，中国未来可能得寄希望于科技进步发展清洁能源，而不是为了达到国际承诺，放弃经济增长和社会民生。