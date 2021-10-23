同创民进党后转投新党 台前立委朱高正病逝

（台北综合讯）参与民进党创党但反对台独的台湾前立法委员朱高正，昨晚7时左右在台北万芳医院病逝，享年67岁。

综合中央社和《联合报》报道，前立委林正杰昨晚在面簿证实，“民主战舰朱高正7时多病逝”。知情人士表示，朱高正晚年因为大肠癌，膀胱、肾都割了，前后治疗已约两年，在万芳加护病房急救三次；本周三进去之后，多重器官衰竭。

据林正杰回忆，朱高正曾在1986年9月参与创立民进党，并在当年威权时代，第一个跳上立法院主席台抗争，逼迫年迈的外省籍立委退休，对立法院全面改选起了关键作用，被封为“民主战舰”。

不满台独理念

退出民进党

林正杰透露，1991年朱高正因不满民进党的台独理念而退党，再成立中华民主社会党，后来和新党合并，曾代表新党参选台湾省长。但因为与党内同志互批，1997年遭开除。

拥有德国波昂大学哲学博士学位的朱高正，能言善道，搧动力十足，开启台湾立法院冲撞问政的滥觞，无论在立场两端的民进党到新党的旗帜下都能当选立委，还留下“政治是高明的骗术”经典名句，可说是写下一页台湾民主的传奇。

朱高正离开政坛后，曾在北京大学、清华大学讲学，并获聘为中国社会科学院研究生院特邀教授。林正杰表示，朱高正对朱熹儒学、康德学说、易经有相当的造诣，对台湾民主运动贡献厥伟。“高正，所做已做，不枉此生，安息吧，同志”。

朱高正曾在1986年9月参与创立民进党，并在当年威权时代第一个跳上立法院主席台抗争，逼迫年迈的外省籍立委退休，对立法院全面改选起了关键作用，被封为“民主战舰”。

——台湾前立法委员林正杰