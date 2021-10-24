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明年起实施《家庭教育促进法》 中国明令禁止家长加重孩子学业负担

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来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2021年10月24日 5:00 AM

中国全国人大常委会会议昨天通过《家庭教育促进法》，明令禁止家长加重孩子学业负担。（新华社档案照）
中国全国人大常委会会议昨天通过《家庭教育促进法》，明令禁止家长加重孩子学业负担。（新华社档案照）

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“减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。

中国正式把学生“减负”列入法律，明令禁止家长加重孩子学业负担。不过，“减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。

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