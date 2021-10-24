明年起实施《家庭教育促进法》 中国明令禁止家长加重孩子学业负担

“减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。

中国正式把学生“减负”列入法律，明令禁止家长加重孩子学业负担。不过，“减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。