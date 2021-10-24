中国政情 明年起实施《家庭教育促进法》 中国明令禁止家长加重孩子学业负担 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 北京特派员 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 中国全国人大常委会会议昨天通过《家庭教育促进法》，明令禁止家长加重孩子学业负担。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 “减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。中国正式把学生“减负”列入法律，明令禁止家长加重孩子学业负担。不过，“减负”新法的可执行性以及对教育症结治标不治本遭遇广泛质疑。受访学者指出，只有改革强调横向比较的教育评价体系，才能把学生和家长从焦虑中解放出来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国教育 教育内卷 双减政策 家庭教育促进法 圆宝‘毁树’高手 中国特稿：粤港澳合力打造大湾区电影