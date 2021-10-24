台基进党陈柏惟成为第一位被罢免立委

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟罢免案，昨晚（10月23日）开票结果揭晓，同意罢免票超越25%门槛，达7万7899票，高于不同意罢免的7万3433票，陈柏惟成为第一位被罢免的立委。

在朝野强力动员下，昨天投票率高达51.72%，创下史上罢免投票最高纪录。

学者分析指出，此役有助提升在野的国民党士气，有利年底反莱猪等四项公投案推动和2022年地方选举，但对2024年大选的影响尚言之过早。

陈柏惟昨晚含泪致词说，他没有输，“我只是多当了一年九个月的立委”。2020年他在“抗中保台”政治形势下意外当选，因此他说，这次扎扎实实拿下7万3433张票，获得在地乡亲认同，基进党也成长很多，日后会更认真加强组织以及与媒体的关系等。

在此次罢免过程中，民进党积极动员协助陈柏惟却失败。总统蔡英文昨晚在面簿说，已跟陈柏惟通话、为他打气，希望他未来继续加油，为台湾打拼。

她说，台湾是民主“国家”，尊重罢免案结果，这段时间以来的几次罢免投票，显示民主发展还有很多需要努力的地方；但令她有信心的是，年轻世代用无比热情与坚定的意志，想维护自己家园有一席守护台湾的力量，“台湾的民主自由有许多的挑战，投票过后，我们要继续团结克服种种困难，一起继续往前走”。

民进党指责国民党倾全党之力，以不具正当性的理由，乱斗仅有一席立委的台湾基进党，进行报复式罢免，对民主政治不利。

推动罢免的提案领衔人杨文元则说，这场罢免案虽然成功通过，但不是值得开心的事，而是值得警惕的事，立法委员应该代表民意，而非与百姓为敌。他希望接下来补选的新立委一定要听从人民的声音，若罔顾民意，结果就会跟陈柏惟一样。

国民党主席朱立伦打赢上任后的第一仗，他在面簿发文对台中第二选区的民众表达最高敬意，认为这是台湾民主的胜利，更是全台人民的胜利。

他批评蔡英文和行政院长苏贞昌、民进党民代用分化对立、恶意指控的手段，想把这场罢免操作成“抗中保台”的口号式选战，但如果心中只有意识形态，而没有坚定站在民意这一方，终究会被人民所扬弃。

他呼吁民众在12月18日站出来投下公投票，更是对民进党及苏内阁的不信任投票，国民党会全力以赴。

台湾大学政治系教授王业立向《联合早报》表示，国民党因此役士气会提升，有助年底公投推动和2022年地方选举，但2024年大选还有很多变数。

他指出，民进党动员在网上声量很高，但结果不等于选票；未来三个月可能参与台中补选的前立委颜宽恒这回全力动员也仅让罢免票赢了4000多票，显示当地派系掌控能力下降，颜须转型吸引中间选票加上国民党的政党票才有胜算。