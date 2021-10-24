“朝阳群众”在明星翻车事件中屡立奇功

（北京综合讯）中国“钢琴王子”李云迪因涉嫌嫖娼在北京被行政拘留的消息引起舆论哗然，但跟他一起登上微博热搜榜的还有另一个在过往明星翻车事件中屡立奇功的神秘群体——“朝阳群众”。

北京市朝阳公安分局10月21日晚发出的通报提到，警方是接到“群众举报”，指有人在朝阳区某小区卖淫嫖娼后开展调查，才查获此案。

通报中的这句“接群众举报”，让被网民戏称为“世界第五大王牌情报组织”的“朝阳群众”一夜之间再次“封神”，网民也不吝纷纷送上“来自东方的神秘力量”“战斗力爆表”等誉美之词。

要了解“朝阳群众”，不妨先看看他们这些年的部分“战绩”。据不完全统计，因违法行为被朝阳群众举报后受警方查处的明星名人有近20人，名单中包括薛蛮子、李代沫、张元、宁财神、尹相杰、毛宁、王学兵、房祖名、柯震东、黄海波等等。这不断加长的名人“塌房”名单让网民再次惊叹，“娱乐圈的尽头，一定是朝阳群众”。

据中国媒体报道，“朝阳群众”的历史可以追溯到40多年前，官媒《人民日报》1974年刊发的一篇报道中就提到，朝阳区民兵组织配合公安机关抓获六名间谍。

2013年8月，北京警方“据群众举报”在朝阳区抓获嫖娼的网络大V薛蛮子，让“朝阳群众”此后的出镜频率直线飙升。2014年朝阳区又爆出多起明星吸毒事件，“朝阳群众”更是声名大噪。

梳理媒体报道可见，“朝阳群众”被中国官方高调宣传是从2015年开始。北京市公安局当年4月在官方微博公开使用“朝阳群众”一词，将“朝阳群众”推上前台。

共青团北京市委机关报《北京青年报》当时还特别走访朝阳区的样板社区，解析“朝阳群众”的人员构成、发展历程及开展工作的具体形式等。

中共总书记习近平2017年视察北京时，也专门提到“朝阳群众”“西城大妈”，并称“哪里多一些红袖章，哪里就多一份安全、多一份安心”。

现在的“朝阳群众”主要由社区治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻员、治保积极分子等人组成，据朝阳警方统计，截至2017年底，该区共有实名注册的“朝阳群众”14万余人，平均每月向警方提供线索近两万条。

其实，“朝阳群众”只是中国基层群防群治体系的代表之一。据北京市公安局官网信息，截至2017年7月，北京市实名注册的治安志愿者已超过85万人，形成了“西城大妈”“海淀网友”“丰台劝导队”等群众安保组织。

至于为何“朝阳群众”的战绩独树一帜，除了朝阳区本身是明星、富人热门聚居地的独特属性，《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”分析指出，“朝阳群众”有“人数多、难识别、善推理”这三件法宝，让不法分子难逃他们的眼睛。

而《成都商报》的评论文章则认为，并非“朝阳群众”有多厉害，而是身处互联网社会，名人吸引大量眼球，也必然带来全方位“监督”。