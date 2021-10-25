旅游团冠病感染圈持续扩大 中国收紧防疫措施料持续到明年3月

截至昨天零时，这轮疫情已扩散到北京等11个省市，累计报告133起感染者。中国文旅部紧急要求严格执行跨省旅游“熔断”机制，对出现中高风险地区的省区市，立即暂停跨省团队旅游等业务。

上海旅游团引发的冠病感染圈持续扩大，中国各地再度收紧防疫措施，令刚见起色的旅游文娱业又陷入寒冬。分析预计，为防止疫情在秋冬季大规模扩散，当前的高压防疫政策可能持续到明年3月。

一组从上海出发的旅游团，本月中在甘肃和内蒙古自驾旅游后被检测出全团七人都受感染，途经之地也陆续出现感染者。据中国国家卫生健康委统计，截至昨天零时，这轮疫情已扩散到北京、内蒙古、河北、湖南和陕西等11个省市，累计报告133起感染者，其中106起与旅行团传播链相关。

国家卫生健康委员会疾病预防控制局副局长吴良有昨天在新闻发布会上研判，当前疫情处于快速发展阶段，预计未来几天病例将继续增多，疫情波及范围可能进一步扩大。

中国文旅部前晚发布紧急通知，要求严格执行跨省旅游“熔断”机制，对出现中高风险地区的省区市，立即暂停旅游业者经营当地跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。业者必须严格控制旅游团队规模，即日起暂停经营旅游专线列车业务。

累计报告15名感染者的北京，已要求减少大型会议和论坛，暂停跨省旅游，并严控中高风险地区所在地人员进京。位于疫情传播中心的甘肃，也连夜通知暂停所有旅游活动，关闭省内所有景区和文娱场所，并叫停各类演出和展览。

官方数据显示，今年中国国庆“黄金周”期间，境内出游人次恢复至疫前同期的七成，旅游收入则恢复至六成。但随着防控措施再度升级，同程旅行、携程等多个旅游平台相继发布中高风险地区退改政策，严格的清零政策令刚出现复苏态势的旅游业再度陷入寒冬。

网民怒斥不能常态防控 全民打疫苗意义何在？

文旅部暂停旅游专列的话题在微博上阅读量达到2.6亿次，多名自称旅游业者的网民留言诉苦，因为疫情关系，已近两年没有任何收入，甚至被拖欠工资。还有人怒斥官方“动不动就封城、停业，花纳税人的钱做百万人核酸，有没有考虑过失业对普通百姓压力更大？”

另有网民指出，中国疫苗接种率已超过八成，但各地政府仍对疫情草木皆兵，“如果不能实现常态化防控，那全民打疫苗意义何在？”

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，尽管这波疫情扩散范围较广，但各地反应迅速，及时查出并阻断传染途径，疫情有望在短期内受控。

不过，秋冬季节到来令防疫难度加大。为维护社会稳定，确保明年初的北京冬季奥运会顺利举办，唐任伍预计在明年3月开春之前，政府都会延续高压防疫政策。

唐任伍也向本报披露，他原本要赴外地参加三场讲座和论坛，都因疫情临时取消，其中包括完全没有病例的省份。他认为低风险地区不应限制正常活动，否则将阻碍社会经济可持续发展。“现在一些地区已经开始推行加强针，希望更多地区可以跟上。能够通过技术解决的问题，就不要用行政命令‘一刀切’，否则不仅伤及民生，也降低民众的防疫积极性。”

（记者是《联合早报》上海特派员）