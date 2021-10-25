港渣打马拉松昨天举行 印“香港加油”选手被令换衣

（香港综合讯）香港渣打马拉松昨天举行，既是疫情下首场大型体育活动，也是香港国安法实施后首个大型体育赛事，多名参赛者疑因运动服印有“香港加油”等字眼，须更换衣服才可参赛。

综合香港《星岛日报》和《明报》等媒体报道，参赛者的衣着成了这场马拉松赛事的焦点。

多名参赛者疑因运动服印有“香港加油”等字眼，被大会要求更换衣服才可继续参赛，也有参赛者因穿上印有“香港”字眼的黑色背心，被带到保安检查处检查。另有参加者脚上有“香港加油”的纹身，最后须用胶纸遮去纹身，才可进场参赛。

筹委会主席高威林在赛后记者会上表示，香港马拉松是一项体育活动，不希望涉及政治元素，并称暂未收到有参赛者因衣服写有“香港”字眼而被取消资格的报告。

据报道，香港警方前天已在社交媒体上公告，将在多个马拉松比赛途经的主要路段附近进行高姿态巡逻，以预防及打击恐怖主义活动。

警方也会根据情况在现场取证，有必要时会跟进。《星岛日报》引述消息称，这届赛事派出2000至3000警力。

渣打马拉松一向有不少参赛者精心打扮，昨天有人身穿鲨鱼装及扮成野猪出场，另有人穿上韩剧《鱿鱼游戏》的绿色运动装出场，有女士则化身剧中的游戏“一二三木头人”，十分抢镜。

据报道，今年有逾3万8000人报名参赛，最终有1万5659人出赛，全部人要完成接种两剂冠病疫苗以及赛前接受检测。

香港医管局表示，截至昨天下午4时30分，共有21名参赛者不适送院，当中一人情况危殆，另外逾400名参赛者受伤。