台深绿立委陈柏惟被罢免 触发是否重修选罢法争议

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟被罢免后，民进党人士及专家学者呼吁重修选罢法，避免让罢免案沦为政治操作。

不过，民进党立法院党团总召柯建铭表示，朝野应讨论罢免门槛的公平性，但不能因陈柏惟被罢免，就急着提出修法，不能“昨天输了，今天就要翻桌子”。

据《联合报》报道，国民党高雄市前市长韩国瑜去年被罢免后，蓝营随即发动一连串罢免攻势，民进党桃园市前议员王浩宇今年1月落马，无党籍高雄市议员黄捷今年2月也面临罢免危机。罢免门槛是否过低引发讨论，民进党内也涌现再修选罢法声浪。