台海局势 台深绿立委陈柏惟被罢免 触发是否重修选罢法争议 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月25日 5:00 AM 前天罢免投票结果出炉后，基进党立委陈柏惟（中）与团队成员向支持者鞠躬道谢。（自由时报） 字体大小: 小 中 大 台湾深绿政党基进党立委陈柏惟被罢免后，民进党人士及专家学者呼吁重修选罢法，避免让罢免案沦为政治操作。不过，民进党立法院党团总召柯建铭表示，朝野应讨论罢免门槛的公平性，但不能因陈柏惟被罢免，就急着提出修法，不能“昨天输了，今天就要翻桌子”。据《联合报》报道，国民党高雄市前市长韩国瑜去年被罢免后，蓝营随即发动一连串罢免攻势，民进党桃园市前议员王浩宇今年1月落马，无党籍高雄市议员黄捷今年2月也面临罢免危机。罢免门槛是否过低引发讨论，民进党内也涌现再修选罢法声浪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 陈柏惟 罢免 华春莹由新闻司司长兼发言人升任外交部部长助理 中国公务员选拔激烈万中挑一