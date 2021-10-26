中国大陆疫情扩大至11省区市 北京等地暂停跨省旅游

（北京综合讯）中国大陆本轮以旅行团为主要传播链的冠病疫情，已扩大至11个省区市，北京等五个省区市目前暂停跨省旅游活动。在内蒙古额济纳旗，所有居民和游客从昨天起开始居家抗疫，实行足不出户的疫情防控措施。

综合中新社与中国青年网报道，根据中国跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，除北京外，内蒙古、贵州、甘肃及宁夏目前都已暂停跨省旅游经营活动。

甘肃省政府昨天在疫情防控发布会上指出，截至前天（24日），在甘肃滞留的外省旅游团队共28个，共425人；滞留的省内旅游团队两个，共60人，他们必须在两次核酸检测结果均为阴性后，才可以返程。

内蒙古额济纳旗疫情防控工作指挥部前晚发布公告，昨天零时起对居民和游客实行足不出户的居家抗疫措施，不听劝阻擅自外出并造成严重后果者，将依照法律法规严格追究民事、刑事责任。

额济纳旗户籍人口仅3万2000人，目前正是当地观赏胡杨林的旅游旺季，有近万名游客因疫情滞留，相当于户籍人口的三分之一，其中大部分是中老年游客，用药需求较大。突如其来的冠病疫情，给当地的物资保障等应变能力带来挑战。

不过，额济纳旗疫情防控工作指挥部昨天再发补充公告，强调额济纳旗各类生活物资储备充足，调用渠道畅通，能够满足居民与游客的需求。

另外，宁夏回族自治区自本月17日以来，累计确诊病例17起、无症状感染者两人，因此也暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游业务。同时，全区也将暂停经营的旅游专列，景区、博物馆、图书馆、娱乐场所及互联网上网服务场所也将暂时关闭。

中国国家卫生健康委员会昨天公布，大陆31个省区市前天新增39起冠病确诊个案，35起为本土病例，其中内蒙古19起，贵州四起，甘肃四起，北京、河北、湖南、陕西各有两起。

北京本次疫情涉及两个自驾游旅行团。北京市政府新闻发言人徐和建昨天说，北京是全国疫情防控的重中之重，近期面临的疫情风险和防控压力持续增大，必须始终保持高度警惕。

徐和建指出，北京调整和加强了疫情防控措施，包括最大限度减少出京活动，在京人员近期非必要不出京，不前往新增感染者及中高风险地区所在地级市等。