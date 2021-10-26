出席恢复联合国席位纪念会议 习近平：国际规则不能由个别国家决定

习近平在纪念会议上细数中国在发展经济、解决贫困上取得的成绩，以及为世界和平与发展做出的贡献。他也不点名地抨击美国说，国际规则应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。

北京昨天隆重举行“中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议”，中国国家主席习近平在会上强调，国际规则不能由个别国家和国家集团来决定，对联合国决不能“合则利用、不合则弃之”。

他没有对美国官员上周公开声援台湾参与联合国做回应，而是以大量篇幅阐述中国大陆对联合国的贡献，以及维护联合国权威和地位的立场。

受访学者研判，北京对美国外交高官近期重新解读联合国第2758号决议采取“冷处理”，但可以预见，华盛顿在台湾国际参与问题上与北京交锋，将成为新一轮中美博弈焦点。

1971年10月25日，联合国第26届大会通过“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利”的第2758号决议。该决议“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表”“中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”；决定“立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

习近平在昨天的纪念会议上，对第2758号决议的提案国和支持国致谢，并指“新中国”（中华人民共和国）获得联合国席位后的50年是“和平发展、造福人类的50年”。

他细数中国在发展经济、解决贫困上取得的成绩，以及为世界和平与发展做出的贡献；并以派出5万多人次参加联合国维和行动、成为第二大联合国会费国、第二大维和摊款国等为佐证，强调北京维护联合国权威和地位且践行多边主义。

习近平呼吁，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

他不点名地抨击美国说：“国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定。国际规则应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。”

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时指出，中美在国际规则领域的交锋日趋激烈，“中方现在认为，美国是以联合国为中心的国际体系的最大挑战者。”

美台高级官员本月22日举行视频会议，讨论“支持台湾有意义地参与联合国”。此前一天，美国国务院主管中国大陆、台湾和蒙古事务的副助卿华自强（Rick Waters），在美国智库马歇尔基金会举办的讨论中，谴责北京不当使用第2758号决议，阻止台湾参加联合国活动。

台湾外交部则在22日以新闻稿向美国致谢，并直指“中华民国台湾是主权独立的民主国家，与中华人民共和国互不隶属”，称联合国大会2758号决议，“并未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾，更没提及台湾是中华人民共和国的一部分”。

学者：美国在问题上造势 暂时难有实际行动

中国大陆前政要和舆论过去两天对此猛烈抨击。中国前驻美大使崔天凯昨天在纪念会议上指，第2758号决议说得清清楚楚，世界上只有一个中国，美国现在要“翻案”是另有所图，但不会得逞。

北京历来认为，2758号决议表明联合国认可中华人民共和国是包括台湾在内的全中国的合法代表。

《环球时报》前天发社论形容，这是华盛顿从根本上冲击一个中国原则，试图打破围绕台湾政治现状的严重动向。

不过，受访两岸学者认为，美国除了在该问题上造势，暂时很难有实际行动。吴心伯判断，美国会不断打擦边球，但很难下决心彻底改变对台政策，“没有哪个美国总统能轻易下这个决心”。

台湾国际战略学会理事长王崑义受访时指出，民进党政府不承认“一国”，北京也不会允许“一国两席”，台湾要加入联合国只得以“台湾”名义，但这就是“两国”，直接触到北京底线。

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌也认同：“如果真的有任何联合国下属机构让台湾参与，这就是台海战火起来的时候。”

他解读，华盛顿在台湾问题上不断刺激北京，期望逼解放军对台采取军事行动，从而拖慢中国大陆发展势头，但北京也很清楚美国的目的，因此习近平本月在辛亥革命110周年纪念大会仍重申，要以和平方式实现两岸统一。

（记者是《联合早报》北京特派员）