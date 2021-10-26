中美关系 美智库：美军须做好准备 应对中俄持续强化战略关系 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 中俄两国海军本月在俄罗斯彼得大帝湾举行代号为“海上联合-2021”的军事演习，中国专家称此次演习更具实战色彩。图为中国海军055型万吨级导弹驱逐舰南昌号（下）与俄海军克雷洛夫元帅号指挥舰，本月19日在西太平洋海域联合巡航。（新华社） 字体大小: 小 中 大 美国战略智库最新研究报告指出，中国和俄罗斯的关系将继续加强，美国军方需为中俄加强军事合作的成果做好准备，以应对最终可能会发生的联合军事行动。美国之音上周六报道，兰德公司（RAND Corporation）在10月发表的一份新研究报告中指出，综合实力（aggregate power）和来自美国的威胁，一直是中俄关系的核心。自2014年以来，中国与俄罗斯在军事等方面的合作似乎已越来越密切。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 兰德公司 中俄关系 中俄军事合作 指金融中心地位面临风险 金融界施压要求港府放宽检疫规定 志愿队伍护长城