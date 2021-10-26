美智库：美军须做好准备 应对中俄持续强化战略关系

美国战略智库最新研究报告指出，中国和俄罗斯的关系将继续加强，美国军方需为中俄加强军事合作的成果做好准备，以应对最终可能会发生的联合军事行动。

美国之音上周六报道，兰德公司（RAND Corporation）在10月发表的一份新研究报告中指出，综合实力（aggregate power）和来自美国的威胁，一直是中俄关系的核心。自2014年以来，中国与俄罗斯在军事等方面的合作似乎已越来越密切。