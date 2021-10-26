中美关系 中国驻朝大使赴长津湖 祭奠抗美援朝志愿军烈士 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 昨天是中国人民志愿军为抗美援朝在朝鲜半岛作战71周年纪念日，中国驻朝鲜大使李进军先后到朝鲜长津湖，以及位于首都平壤的友谊塔，向阵亡的志愿军敬献花篮。综合新华社和央视新闻报道，李进军与使馆外交官上周六到咸镜南道长津邑，向长津湖战役中阵亡的志愿军烈士陵献花篮。据报道，使馆全体人员在志愿军烈士陵前现场奏唱国歌，并献上花篮，使馆青年外交官代表还宣读祭词《致长津湖畔的英雄》，“歌颂志愿军烈士英勇无畏的精神”，“表达当代青年赓续伟大抗美援朝精神、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的信念”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 抗美援朝 朝鲜 中国人民志愿军 李进军 朝鲜战争 长津湖 指金融中心地位面临风险 金融界施压要求港府放宽检疫规定 志愿队伍护长城