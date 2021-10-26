中国驻朝大使赴长津湖 祭奠抗美援朝志愿军烈士

昨天是中国人民志愿军为抗美援朝在朝鲜半岛作战71周年纪念日，中国驻朝鲜大使李进军先后到朝鲜长津湖，以及位于首都平壤的友谊塔，向阵亡的志愿军敬献花篮。

综合新华社和央视新闻报道，李进军与使馆外交官上周六到咸镜南道长津邑，向长津湖战役中阵亡的志愿军烈士陵献花篮。

据报道，使馆全体人员在志愿军烈士陵前现场奏唱国歌，并献上花篮，使馆青年外交官代表还宣读祭词《致长津湖畔的英雄》，“歌颂志愿军烈士英勇无畏的精神”，“表达当代青年赓续伟大抗美援朝精神、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的信念”。