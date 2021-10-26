戴庆成：港为何立法禁止歧视大陆人

近年来香港和中国大陆的民间矛盾和冲突愈趋激烈，香港人歧视大陆人的情况也明显恶化。根据香港平等机会委员会年初公布的数据，该会过去三年一共接获492起相关投诉个案，每年分别有69起、96起及327起，投诉个案在三年内急增了近四倍。

在建制派阵营的大力推动下，港府就保障在港大陆人免受歧视的立法工作，近来终于有了突破。平机会主席朱敏健上周六透露，已向当局提出建议，包括在《种族歧视条例》中加入“族内歧视”。随着新一届特区政府明年7月上任后有望启动立法并通过相关法例，港人歧视大陆人的行为日后将属于违法。