戴庆成：港为何立法禁止歧视大陆人 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 近年来香港和中国大陆的民间矛盾和冲突愈趋激烈，香港人歧视大陆人的情况也明显恶化。根据香港平等机会委员会年初公布的数据，该会过去三年一共接获492起相关投诉个案，每年分别有69起、96起及327起，投诉个案在三年内急增了近四倍。在建制派阵营的大力推动下，港府就保障在港大陆人免受歧视的立法工作，近来终于有了突破。平机会主席朱敏健上周六透露，已向当局提出建议，包括在《种族歧视条例》中加入“族内歧视”。随着新一届特区政府明年7月上任后有望启动立法并通过相关法例，港人歧视大陆人的行为日后将属于违法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港社会 陆港矛盾 歧视大陆人 指金融中心地位面临风险 金融界施压要求港府放宽检疫规定 志愿队伍护长城