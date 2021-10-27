中国总理李克强吁加快南中国海行为准则磋商

中国国务院总理李克强昨天呼吁中国和亚细安（中国称东盟）加快《南中国海行为准则》磋商进程，力争早日达成，意味着中国原来称争取三年内与东南亚各国完成这项磋商的希望落空，谈判料将进入加时阶段。

李克强昨天下午以视频方式出席亚细安—中国峰会时，重申南中国海和平符合双方共同利益，其安宁需要双方共同努力。据官媒新华社报道，李克强会上也肯定中国和亚细安去年以来排除疫情干扰，实质性恢复《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）案文磋商并取得积极进展。