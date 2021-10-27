南中国海主权争端 中国总理李克强吁加快南中国海行为准则磋商 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国国务院总理李克强昨天呼吁中国和亚细安（中国称东盟）加快《南中国海行为准则》磋商进程，力争早日达成，意味着中国原来称争取三年内与东南亚各国完成这项磋商的希望落空，谈判料将进入加时阶段。李克强昨天下午以视频方式出席亚细安—中国峰会时，重申南中国海和平符合双方共同利益，其安宁需要双方共同努力。据官媒新华社报道，李克强会上也肯定中国和亚细安去年以来排除疫情干扰，实质性恢复《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）案文磋商并取得积极进展。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安—中国峰会 中国总理李克强 南中国海 南中国海行为准则 中国—亚细安自贸区 李显龙总理 《区域全面经济伙伴关系协定》 RCEP 速读中华 新东方旗下在线教育平台 将停止大陆小学初中培训服务