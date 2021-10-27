中国政情 内蒙古额济纳旗新增20病例 旗委书记防疫不力被免职 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 滞留宁夏石嘴山市的游客前天登上返程列车。近2000名游客在宁夏进行七天健康观测期间至少做了四轮核酸检测，结果全部为阴性。（中新社） 字体大小: 小 中 大 新一波本土疫情在中国多地蔓延之际，内蒙古额济纳旗昨天确认新增20例本土病例，旗委书记陈占云随即因疫情防控履职尽责和落实不力被免职。综合央视新闻、《新京报》、“内蒙古日报”公号等报道，除了陈占云被免职，内蒙古阿拉善盟也通报了三起疫情防控履职不力问题，包括阿右旗民政局办公室负责人漏报重要人员信息；阿右旗公安局阿拉腾朝格派出所副所长对过往车辆管控不力的问题；以及阿右旗农科局在包联小区全员核酸采样期间组织管理不力的问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国疫情 内蒙古疫情 陈占云 中国H5N6禽流感病例增 专家担忧毒株传染力增强 新东方旗下在线教育平台 将停止大陆小学初中培训服务