内蒙古额济纳旗新增20病例 旗委书记防疫不力被免职

新一波本土疫情在中国多地蔓延之际，内蒙古额济纳旗昨天确认新增20例本土病例，旗委书记陈占云随即因疫情防控履职尽责和落实不力被免职。

综合央视新闻、《新京报》、“内蒙古日报”公号等报道，除了陈占云被免职，内蒙古阿拉善盟也通报了三起疫情防控履职不力问题，包括阿右旗民政局办公室负责人漏报重要人员信息；阿右旗公安局阿拉腾朝格派出所副所长对过往车辆管控不力的问题；以及阿右旗农科局在包联小区全员核酸采样期间组织管理不力的问题。