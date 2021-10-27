布林肯吁支持台湾“有意义地参与联合国”

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯昨天呼吁所有联合国会员国支持台湾“有力、有意义地参与整个联合国系统”。

布林肯在一份声明中说，台湾被排除在联合国论坛之外，“破坏了联合国及其相关机构的重要工作，所有这些机构都可从其贡献中受益匪浅”。

布林肯指出，台湾被排除在与国际民航组织和世界卫生组织有关的会议之外，但他形容台湾对冠病的应对是“世界级”，并说每年有数以千万计的乘客通过台湾的机场。

布林肯说：“我们是众多将台湾视为重要伙伴和值得信赖的朋友的联合国会员国之一。”

台湾（“中华民国”）在联合国的席位一直保持到1971年10月25日，联合国第26届大会当天通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法权利。

美台高级官员本月22日举行视频会议，讨论“支持台湾有意义地参与联合国”。此前一天，美国国务院主管中国大陆、台湾和蒙古事务的副助卿华自强（Rick Waters）曾谴责北京不当使用第2758号决议，阻止台湾参加联合国活动。

中国驻美国大使馆25日表示坚决反对美台有关台湾参加联合国活动的讨论，并称台湾参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。“台湾当局企图挟洋自重拓展所谓国际空间，实质是谋求扩大台独分裂空间，必将以失败告终。”