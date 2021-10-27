李家超出任香港特首行情看涨

香港新一届特首选举将在明年3月27日举行。据港媒披露，特区政府“二把手”、政务司司长李家超出任特首的行情看涨，前程无比光明。

据香港《基本法》第46条规定，香港每届特首的任期为五年。本届特首林郑月娥的任期将于明年6月30日届满。港府上周五（22日）刊宪公布，下届特首选举投票日期定在明年3月27日，即还有五个月的时间。

随着下届特首选举渐近，沉寂一段日子的竞猜特首人选游戏近日又卷土重来。政界人士盛传，新民党主席叶刘淑仪今年底可能不会再竞逐连任立法会议员，不排除71岁的她这次是背城借一，展示参选特首的最大决心。

香港Now新闻台曾就参选特首传言向叶刘淑仪求证，但叶刘淑仪表示“没有回应”。

网媒“香港01”22日则在一篇特稿中指出，香港前年爆发反修例风波后，来自北京的消息灵通人士不时流露出看不起香港公务员之情，唯独对香港警察持正面态度，近一年更转为公开表扬港警。另一名消息人士还指警察出身的李家超行情看涨，前程无比光明。

文章分析，李家超可谓能文能武，若伙拍保安局局长、前警务处处长邓炳强形成“李邓配”，被视为当前中美世纪级大角力下的“坚定派”。

文章指出，港府今年7月撤换被指表现平庸的政务司司长张建宗，接替者既非财政司司长陈茂波，也不是林郑月娥的爱将、现任公务员事务局局长聂德权，而是晋升一直被忽略的冷门局长李家超，已是一种迹象。

此外，李家超也被委任为香港特区候选人资格审查委员会主席，这个新设的职位，叫特首、律政司司长去做都很合理，却又是委任李家超，而旗下成员邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫和民政事务局局长徐英伟，也都是新近提拔的重点官员，人事布局的色彩浓厚。

不过，文章说，也有香港建制派人士认为，林郑月娥、陈茂波及行政会议召集人陈智思仍是当前的特首潜力股，林郑不慎跌伤右手前，马不停蹄出席各方大小场合，任期内最后一份《施政报告》更罕有地大胆出招，充分展露其连任企图心。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，目前距离香港特首选举投票日只有不到半年的时间，北京要提前对准特首进行品格审查，以及协助其组织班底，相信已经有心仪的特首人选，但知情者不多，可能只有七位中共政治局常委和港澳办主任夏宝龙等极高层的领导人、官员才知道。

陈伟强认为，港府前阵子防疫不力，社区出现数起源头不明的确诊病例，引起北京不满，全国人大常委谭耀宗更被禁止赴京出席会议，估计林郑月娥连任的机率下降，纪律部队出身的人士被看中的可能性越来越大，但情势要到12月立法会选举后才会明朗化。