中美关系

刘鹤耶伦视频通话 中美认为加强宏观政策沟通十分重要

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

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分析人士说，中美虽仍在政治、安全等方面唇枪舌剑，但中美经贸关系深度融合，双方都须维护基本经济合作，这也是维护中美关系不至于全面破裂的重要因素。

中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，昨天应约与美国财政部长耶伦举行视频通话。双方认为，中美加强宏观政策沟通协调十分重要，双方将继续保持沟通。分析人士指出，中美虽然仍在政治、安全等方面唇枪舌剑，但中美经贸关系深度融合，双方都须维护基本的经济合作，这也是维护中美关系不至于全面破裂的重要因素。

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