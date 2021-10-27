中美关系 刘鹤耶伦视频通话 中美认为加强宏观政策沟通十分重要 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 北京报道 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 分析人士说，中美虽仍在政治、安全等方面唇枪舌剑，但中美经贸关系深度融合，双方都须维护基本经济合作，这也是维护中美关系不至于全面破裂的重要因素。中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，昨天应约与美国财政部长耶伦举行视频通话。双方认为，中美加强宏观政策沟通协调十分重要，双方将继续保持沟通。分析人士指出，中美虽然仍在政治、安全等方面唇枪舌剑，但中美经贸关系深度融合，双方都须维护基本的经济合作，这也是维护中美关系不至于全面破裂的重要因素。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 刘鹤 耶伦 视频通话 中国经济 中美关系 中国商务部 美国财政部 美国经济 金融风险 中期选举 中国H5N6禽流感病例增 专家担忧毒株传染力增强 新东方旗下在线教育平台 将停止大陆小学初中培训服务