港将取消大部分入境豁免检疫群组 林郑：致力与大陆通关 不担心金融中心地位受损 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 尽管香港金融业界周末公开警告，当地高度限制性的防疫措施可能损害其国际金融中心的地位，特首林郑月娥昨天说，香港将取消大部分抵港豁免检疫群组，以提高与中国大陆“通关”的机会。综合中新社、彭博社报道，林郑月娥出席行政会议前会见传媒时说，她不担心隔离措施损害香港作为全球金融中心的声誉，大部分从海外或大陆赴港豁免检疫群组的安排将会取消，只保留有紧急性和必要性，以及与香港日常运作相关的豁免检疫安排，比如往来大陆和香港的跨境货车司机免除检疫安排。她希望措施落实后可让中央对陆、港通关更有信心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林郑月娥 与大陆通关 国际金融中心 抵港豁免检疫群组 清零政策 香港金融业 中国H5N6禽流感病例增 专家担忧毒株传染力增强 新东方旗下在线教育平台 将停止大陆小学初中培训服务