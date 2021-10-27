港将取消大部分入境豁免检疫群组 林郑：致力与大陆通关 不担心金融中心地位受损

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

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尽管香港金融业界周末公开警告，当地高度限制性的防疫措施可能损害其国际金融中心的地位，特首林郑月娥昨天说，香港将取消大部分抵港豁免检疫群组，以提高与中国大陆“通关”的机会。

综合中新社、彭博社报道，林郑月娥出席行政会议前会见传媒时说，她不担心隔离措施损害香港作为全球金融中心的声誉，大部分从海外或大陆赴港豁免检疫群组的安排将会取消，只保留有紧急性和必要性，以及与香港日常运作相关的豁免检疫安排，比如往来大陆和香港的跨境货车司机免除检疫安排。她希望措施落实后可让中央对陆、港通关更有信心。

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