蔡英文等到台各地宣讲 力阻四项公投变恶斗

面对在野国民党将“反莱猪”等年底四项公投案定位为对民进党政府的不信任案，台湾总统兼民进党主席蔡英文昨天宣布，她和副总统赖清德、行政院长苏贞昌将从星期六起带头到全台各地宣讲，全力阻止四项公投变成恶斗。

国民党将与“秋斗”等民间团体合作，从周六起连续七星期在总统府前的凯达格兰大道举办各种公投宣传活动，包括国民党主席朱立伦等也将全力投入。朱立伦强调，“四个不同意，台湾真没力”。

深绿的基进党立委陈柏惟上周六（23日）被罢免成功，国民党士气大振，有意乘胜追击，再推动亲绿的无党籍立委林昶佐的罢免案，并把将于12月18日举行的反对含莱克多巴胺的美国猪肉、珍爱藻礁、重启第四座核能厂和公投绑大选等四项公投案，定位为倒阁不信任投票。

根据台湾民意基金会前天公布的民调显示，如果蔡政府没有任何有效作为扭转当前民意的话，这四项公投笃定全数过关，尤其是反莱猪公投，在20岁以上台湾人中，68.1%倾向投同意票，25.7%倾向投不同意票，双方差距相当悬殊。

基金会董事长游盈隆表示，公投双方差距悬殊，届时蔡政府将面临宛如“彗星撞地球”的重大政治冲击。

因此，蔡英文昨天在民进党中执会站上第一线，先批评由国民党和亲近团体近期发动包括陈柏惟的几个罢免案，都不是以从政表现为前提，而是出自政党好恶，甚至把罢免当作政治操作的工具。民进党将同基进党讨论推出最好人选，把这一席赢回来。

她指出，罢免后的舆论焦点又回到公投，用公民投票来深化民主，是民进党一直追求的价值。国民党把公投操作成党同伐异的工具，阻碍台湾的发展，民进党绝对要站出来捍卫。

蔡英文特别要求所有党公职人员全力阻止有人滥用公投阻碍台湾能源转型、阻碍台湾走向国际、阻碍台湾民主深化。她说：“四个不同意，台湾更有力；四个不同意，台湾不会乱下去”

民进党年初原本计划在全台举办300多场说明会，但5月中冠病疫情突然暴发，规划在8月举行的四项公投案也延期至12月举行。

面对在野党来势汹汹的挑战，蔡英文称民进党将从周六开始展开全面社会沟通，她和赖清德、苏贞昌都会带头到各地宣讲，全力来阻止公投变成恶斗，让改革能够持续推动、让台湾继续前进。

另一方面，朱立伦也将在本周六全台党员代表大会宣誓启动公投的街头演讲，国民党副秘书长、台北市议员罗智强将展开连续49天在凯道夜宿行动，立法院相关委员会也会召开公听会或专案报告，多管齐下。

朱立伦说，从本周末起他会到凯道跟发起公投的志工朋友一起加油打气，星期一开始会有战车宣示，出发前往南部，从屏东开始展开公投宣讲。

对于蔡英文对四项公投案喊出“四个不同意，台湾更有力；四个不同意，台湾不会乱下去”，朱立伦回呛说“若真的四个不同意，台湾真的很没力；若公投是四个同意，大家都开心”。

民众党主席、台北市长柯文哲昨天被询及国民党将夜宿凯道时，只笑说“把凯道当露营区喔”。朱立伦向柯文哲喊话，呼吁在野力量一起为年底公投努力。