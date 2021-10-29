蔡英文证实美军在台协助军队训练

台湾总统蔡英文接受CNN专访时，首度证实美军在台协助军队训练。她强调，来自中国大陆的威胁与日俱增，台湾若遭中国大陆进攻时，美国会防卫台湾，“我确实有信心”。

台湾总统蔡英文接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时，首度证实美军在台协助军队训练。她强调，来自中国大陆的威胁与日俱增，台湾若遭中国大陆进攻时，美国会防卫台湾，“我确实有信心”。

她同时也表达期待与大陆国家主席习近平会谈的意愿。她认为，多沟通是有帮助的，可以避免误解，错判情势。

1979年前，美军曾经驻台，华府与北京建交后，美军撤出台湾。由于美军“驻台”极其敏感，台湾国防部长邱国正昨天在立法院外交及国防委员会备询时明显“降温”表示，美军有来台协助，但没有部队进驻，“他们（美军）要来协训，当然会住在这里，是一个交流的范畴”。

蔡英文2016年上台后，两岸关系日益紧张，她在双十庆典更发表“四个坚持”，强调两岸互不隶属，被视为美国的默许之作。

在CNN专访中，蔡英文首度证实美军在台协助军队训练，称台美合作很广泛，目的在增强台湾的防卫能力。但被询及现在有多少美国军方人员派在台湾时，她则说，“没有大家想得那么多。”

《华尔街日报》本月初曾引述不具名美国官员的话，称美军特种部队及陆战队已秘密在台训练军队至少一年。CNN也报道，美军去年初曾公布一段美军特种部队在台湾协助练兵的影片，随后被删除。CNN引用美国国防部数据报道称，2018年有10人，2021年初增加到32人。

国民党表达高度关切

在野国民党对此表达高度关切。国民党文传会主委凌涛表示，蔡英文身为三军统帅既然有此认知，就应该积极强化军队的“即战力”，务实使全民了解台海随时可能发生的军事危机，并加强民防及动员演练，不应有依赖他国心态。

台湾民众党主席、台北市长柯文哲说，他看得心惊胆颤，国防还是要准备，对外要尽量要求和平，对内要有足够准备，现在内部准备好了吗？他都不晓得。

政治大学外交系副教授赖岳谦向《联合早报》表示，美国在地缘政治以意识型态作出民主与非民主的二分法，意图孤立大陆，现在拜登政府把“台湾牌”用到最高极致。

他认为，蔡英文在CNN访谈证实美军在台协助军队训练，摆明在向大陆叫板，故意刺激大陆，故大陆先由军方再由外交部作出回应，是在提高军事上的声音，大陆也会将台湾议题排到最优先顺序，可能会进一步制定反台独相关法律，对台独人士作刑事追究，同时也会思考ECFA（《海峡两岸经济合作架构协议》）存续问题。“2024年大选可能是台湾最后一次机会，是要台独或反台独，是和平或战争的选择”。

中华战略学会研究员张竞指出，蔡英文只是在运用政治话术，维持模糊想象空间，1958年八二三炮战，台美有协防条约，尚且经过极为困难的外交折冲樽俎，时任美国国务卿杜勒斯才在9月4日发表“新港声明”正式表达支援台湾，但也只是提供后勤补给而已。

他说，蔡英文讲了“四个坚持”两岸互不隶属后，全球评论都聚焦在她是否有跟美国打招呼，这对一直强调独立自主的台湾实是莫大的侮辱。北京已认清台湾只是美国摆布的一个棋子，台湾完全没有自主性，北京已懒得搭理蔡英文讲什么，一切直接跟华盛顿谈。