打破往年纪录 港立法会过去一年通过46项法案

香港第六届立法会任期原本在去年完结，并于去年9月6日举行换届选举。可是当时疫情严峻，港府决定把换届选举推迟一年。

香港立法会过去一年在建制派压倒性的主导下，一共通过46项政府法案，打破往年纪录。立法会主席梁君彦就此形容，议会在《香港国安法》实施后终于“拨开云雾见青天”。但有受访学者认为，香港立法会已丧失了监督特区政府的角色。

香港第六届立法会任期原本在去年完结，并于去年9月6日举行换届选举。可是当时疫情严峻，港府决定把换届选举推迟一年。中国全国人大常委会之后也宣布延长现届香港立法会议员任期至少一年，以处理“议会真空期”。

本届立法会任期明天结束

期间，民主派立法会议员在去年11月集体辞职，加上热血公民郑松泰今年也被取消议员资格，目前42名议员中只有医学界陈沛然属于非建制派。

本届立法会任期将于明天结束。资料显示，立法会在延任的过去一年，一共举行了49次会议，为历年最多。期间，议会共通过46项法案，大幅多于以往每年平均的20项，打破往年纪录，并且是2008年以来首次没有法案因会期完结而失效。

另外，立法会财务委员会过去一年在没有“拉布”情况下，审批申请速度也明显加快，一共举行了48次、约127小时会议，次数及时数较上个会期少，批出约3278亿港元（约567亿新元）拨款。

梁君彦昨天（10月28日）在总结记者会上指出，《香港国安法》去年实施后，议会逐渐回归理性。民主派去年11月总辞后，过往会议上的混乱和流会的情况也不复见。

梁君彦否认以建制派为主导的议会是“举手机器”或“橡皮图章”，认为立法会的审议程序符合国际或“西敏寺式”的做法，议员已找到平衡点发表意见，形容立法会经历过去四年多的挑战后终于“拨开云雾见青天”。

民意研究所：效率虽提高 立法会失去监督政府作用

不过，香港民意研究所副行政总裁钟剑华接受《联合早报》访问时指出，香港立法会过去一年在建制派的完全主导下，行政效率是提高了许多，但同时也失去了监督政府的作用。

钟剑华以立法会刚刚通过的《2021年医生注册（修订）条例草案》为例说，该条草案降低了引入非本地培训医生的门槛，引起本地医学界强烈反对，认为放弃了专业水平和病人福祉。可立法会的建制派议员无视业界意见，仍然坚持支持政府并在在短短几天之内就通过有关草案，可见议会已经沦为“橡皮图章”。

钟剑华认为，立法会本来应该担当制衡政府的角色，督导政府施政，如今香港议会成为“举手机器”，日后港府的施政会更加容易犯错。另外，政府也会因为没有公信力，施政日渐困难。

钟剑华预料，下一届立法会在监察政府施政的角色会更加薄弱，“因为北京改变了香港的选举制度，大部分议员都是北京钦点的，他们只会听从听从北京的指示。”