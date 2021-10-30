美国在台协会处长： 美致力协助台维持充足自卫能力

综合美国在台协会网站公布孙晓雅的讲话内容和中央社的报道，当被问到如何评估台湾抵御中国大陆攻击的能力，孙晓雅重申：“美国致力协助台湾维持充足的自我防卫能力，这是《台湾关系法》中的一环，美国相当重视并认真看待这项承诺。”

（台北综合讯）美国在台协会（AIT）台北办事处处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）昨天（10月29日）表示，美国致力协助台湾维持充足的自我防卫能力，双边就相关议题定期互动，评估台湾的脆弱点，及了解如何帮助台湾提升自我防卫能力。

孙晓雅是昨天上午在美国在台协会台北办事处举行上任后首次记者会，作出以上的表示。

综合美国在台协会网站公布孙晓雅的讲话内容和中央社的报道，当被问到如何评估台湾抵御中国大陆攻击的能力，孙晓雅重申：“美国致力协助台湾维持充足的自我防卫能力，这是《台湾关系法》中的一环，美国相当重视并认真看待这项承诺。”

不评论美国特种部队在台相关报道

台湾总统蔡英文在美国有线电视新闻网（CNN）前天播出的专访中，提到美军派员协助训练台湾军队。孙晓雅昨天对此不愿多做评论，但强调“美国对台湾支持，及与台湾的防卫合作关系坚若磐石”。

她也不评论美国特种部队在台的相关报道，也没有提供相关行动及训练的资讯，美国国务院是否派驻更多海军陆战队驻守美国在台协会台北办事处，她也低调以对。

《华尔街日报》本月26日引述台美军事人员和政府官员报道，台海平静多年、侵蚀台湾军队吓阻中国的能力。中国大陆年度军费已达台湾的十几倍，美国五角大楼估计解放军陆军规模已超过100万人，而台军常备役人数则从10年前的27.5万人缩减至18.8万人。

报道还指出，台湾约8万名役男及近220万名后备军人准备不足，且士气低落，是最迫切的问题之一。一名萧姓民众受访表示，去年四个月军事训练主要在扫树叶、搬备胎、拔杂草，射击训练以外课程“毫无意义”。他不认为自己是“草莓兵”，强调愿意服役，但认为台湾对抗解放军来犯没有太大胜算。

对此，台湾国防部军事发言人史顺文当天表示，建军备战是长期的工作和任务，台军会持续努力和精进国防自主、持续发展不对称战力、后备战力提升的规划。

至于战时疏散、防空避难的演练，台湾政府每年透过民安、万安、同心、自强等演习，结合地方政府跨域的整合训练，来建立全民防卫动员体系，进行灾防演练以及紧急危难的处置。

台1万后备军人明年起将接受一年一召14天回营受训

另据《自由时报》报道，国防部长邱国正前天证实，明年将有1万多名的后备军人将接受“1年1召、14天训期”的教育召集训练（回营受训），其余被教召的后备军人仍是维持原有五天的训期。目前台湾后备军人每两年召训一次，一年约可施训将近11万名后备军人。