在G20峰会上就减排问题 习近平强调共同但有区别的责任原则

习近平敦促发达国家充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，并在技术、能力建设等方面为后者提供支持。他强调，“这是即将召开的第二十六次缔约方大会（COP26）取得成功的关键”。

在美、英等发达国家就减排问题对中国加大施压力度之际，中国国家主席习近平昨天在二十国集团（G20）峰会上强调“共同但有区别的责任原则”，敦促发达国家充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，并在技术、能力建设等方面为后者提供支持。

习近平昨天在G20峰会首场会议上作出上述表态时强调，“这是即将召开的第二十六次缔约方大会（COP26）取得成功的关键”。

联合国8月以来多次对全球暖化的灾难性后果提出严厉警告，各国能否在G20和10月31日至11月12日举行的COP26上就加强气候变化行动达成共识，备受关注。

在G20会议正式展开前，中国与部分发达国家有关减排目标的分歧持续凸显，彭博社昨天引述消息人士报道，G20筹备会议的谈判在能源和气候问题上陷入僵局，一些国家批评中国拒绝加大限制升温的承诺，还加大采煤力度。

彭博社引述G20公报草案称，关于能源和气候的内容已缩减至不足一行，并仍在“讨论中”，报道指中国代表团是“主要障碍”，并得到俄罗斯和印度等国的支持。

据路透社报道，英国首相约翰逊接受媒体访问时也表明，已敦促中国把碳达峰目标从2030年提前至2025年。

习近平昨天作视频发言时，对外界的施压作出回应，强调G20应秉持“共同但有区别的责任原则”，并推动全面落实《巴黎协定》。被列入1992年《联合国气候变化框架公约》的共同但有区别的责任原则，承认不同国家在应对气候变化议题上有不同的能力和责任。

中国与部分发达国家的分歧在于气候暖化的温控幅度。《巴黎协定》提出，要把本世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高不超过2摄氏度，争取控制在1.5摄氏度内；在今年7月的G20能源和环境部长会议上，部分成员国提出把温控目标收紧至10年升温幅度不超过1.5摄氏度，当时中国和印度不同意这一目标；习近平此次重申“全面落实”《巴黎协定》，意味着中国不太可能在温控目标上让步。

路透社29日引述G20公报草稿指出，提供额外气候融资的相关内容仍画上括号，显示各国未就此达成共识。

在此背景下，习近平呼吁发达国家在减排上作出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为后者提供支持。

中国上月起因缺电加大煤电生产，令其减排力度受外界质疑。习近平引述数据称，中国一直主动承担“与国情相符合的国际责任”，积极推进经济绿色转型，不断自主提高应对气候变化行动力度。

他指出，中国过去10年淘汰了1.2亿千瓦煤电落后装机，第一批装机约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工，并重申中国将践信守诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

国际环境组织绿色和平资深政策顾问李硕接受《联合早报》访问时分析，中国将在气候变化问题上谨慎“出牌”，在发达国家未明确作出额外气候融资承诺，以及全球减排力度乏力的情况下，中国不太可能进一步作出新的减排承诺。

宣布中国决定申请加入 《数码经济伙伴关系协定》

在中美科技战持续的背景下，习近平提出要积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。他宣布中国已决定申请加入《数码经济伙伴关系协定》（DEPA），同各方合力推动数字经济健康有序发展。

该协定的成员国包括新加坡、智利及新西兰，韩国也已寻求加入协定。

（记者是《联合早报》 ）