大陆新增确诊病例创六周新高 瑞丽市将发钱纾困

（北京综合讯）中国大陆前天新增确诊病例创六周新高，官方称当前疫情呈快速发展态势，更在北京推出新的防疫措施；已经“封城”三个月而引致部分民众在网上求救的云南省瑞丽市将发钱纾困。

据中国国家卫健委消息，大陆29日新增本土病例59例，境外输入病例19例，共计新增78例，高于前一天的64例。这也是自9月16日以来新增病例最多的一天。

当局自10月17日起已录得377起新增本土病例，主要集中在北方的黑龙江、内蒙古、甘肃、北京和宁夏等地。

卫健委发言人米锋昨天在国务院联防联控机制新闻发布会上说，部分周边国家疫情快速上升，中国外防输入压力持续加大，近14天14省出现本土病例，形势严峻复杂。

黑龙江黑河疫情自本月27日报告以来发展迅速，已发生社区传播，并存在扩散外溢风险。研究显示，当地本次疫情与近期内蒙古甘肃的疫情无关联，是由新的境外输入病毒引起。这个人口130万、与俄罗斯接壤的东北小城，前天报告了26例本土病例，较28日的九例和27日的仅一例大幅增加。

不过，本轮疫情病例较为集中的内蒙古额济纳旗自本月25日以来，连续四日未再发现外溢病例，疫情已得到控制。

为了控制新一波疫情，当局下令所有北京西城区的电影院关闭至11月14日，同时敦促人们如非必要别离开北京，并要求民众推迟婚礼。新华社昨天的报道也指出，中国国家铁路集团将暂停或限制受影响地区路线。

北京环球影城昨天也在微博称接到疾控部门通知，指本月24日有确诊病例密切接触者到访该园区，园方已加强监测，并检测所有员工，结果皆为阴性。

钟南山：一个月内可有效控制疫情

据中新网报道，中国工程院院士钟南山认为，中国可在不到一个月的时间就有效控制全国范围的疫情。他也预计，中国疫苗接种率在年底可达80%。

中国边境城镇面临着更高的境外感染风险，而且资源相对较少，往往比富裕城市遭受更严重的冲击，云南边城瑞丽就是一例。由于7月封城至今仍无法“清零”，当地民生经济大受影响。据《明报》报道，瑞丽市政府前天凌晨召开记者会宣布，将补贴因防疫而需暂时迁居者每月600元人民币（126新元），并呼吁民众继续配合抗疫，“自觉抵制谣言”。但有民众反映，现在就算有钱也买不到东西，“只能以最低需求活着。”