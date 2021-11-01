布林肯王毅罗马会晤 互指对方加剧台海紧张局势

美国国务卿布林肯与中国国务委员兼外交部长王毅昨天在意大利罗马举行会晤，双方互指对方对台海紧张局势升级负有责任，但同时表达管控分歧意愿。受访学者分析，中美都想改变台海现状，但也深刻认识到必须避免为此发生军事冲突。

路透社引述美国国务院高级官员披露，布林肯在会晤中表明，美国反对中国加剧台海紧张局势。该名官员说，布林肯在近一个小时的会晤中“清晰地”表明，反对北京任何单方面改变现状的行动。

但布林肯也明确表示，华盛顿没有改变“一个中国”政策。

美国国务院发言人普莱斯随后为会晤发表的声明，没有突出台海问题，仅披露布林肯“对中国一系列破坏基于规则的国际秩序、违背美国和盟友价值观及利益的行为表达关切”“包括与人权、新疆、西藏、香港、东中国海、南中国海和台湾相关的行为”。

另据中国外交部文告，王毅在会晤中大篇幅阐述北京在台湾问题上的立场，并对美国称中国改变现状造成台海局势紧张予以直接驳斥，指“这完全不是事实，而是对国际社会的严重误导。”

王毅说，当前台海局势的症结，“就是因为台湾当局屡屡试图突破一中框架，而美方对‘台独’势力的纵容支持也难辞其咎”。

他表示，中方要求美国“把一中政策真正落实到行动上，而不是说一套做一套”。

双方都提到要保持沟通 负责任管控竞争重要性

不过，双方在会谈时都提到要保持沟通。布林肯强调了保持开放的沟通渠道和负责任管控美中竞争的重要性。

王毅则对布林肯说，他愿与布林肯建立经常性联系，就如何管控双方分歧、妥善解决出现的问题及时、坦诚地交换意见，以增进了解，消除疑虑、避免误判，探索合作。

此次会谈正值台海紧张局势升级。中国大陆昨天再派八架次军机进入台湾防空识别区。上月1日至5日，共150架次解放军军机进入台湾防空识别区。

台湾上周证实美军在台协助军队训练；美国总统拜登上月也在美国有线电视新闻网举办的市民大会上称，如果中国大陆对台动武，美国将协防台湾。不过，白宫随后重申美国对台政策不变。

学者：在台湾问题上 中美双方都想改变现状

中国人民大学国际关系学院退休教授时殷弘接受《联合早报》采访时评估，中美双方其实都想在台湾问题上改变现状。

他说，北京一再宣告要实现中华民族伟大复兴，必须实现两岸统一；美国则一再宣称，要根据《台湾关系法》和里根政府对台“六项保证”，加强台湾作为一个民主政体的政治、军事和经济生存，而且要扩大台湾的国际空间。

“这些言谈都是要改变台海现状，但好在两国政府都深刻认识到不能通过武力达到诉求……并以比过去更认真的方式，来争取避免中美为了各自诉求，发生直接的军事冲突。”

美台高级官员本月22日举行视频会议，讨论“支持台湾有意义参与联合国”。

布林肯在26日发表声明，呼吁所有联合国会员国支持台湾“有力、有意义地参与整个联合国系统”。

对此，时殷弘研判，在台海局势升温、美国加强对台军事支持的形势下，台湾的国际空间问题将成为中美长期互相竞斗和争执的问题。

布林肯和王毅是在20国集团（G20）领导人峰会举行场边会谈。拜登此次亲抵罗马出席会议，但中国国家主席习近平仍以视频方式参会。

拜登入主白宫后，中美元首今年两次通话，但尚未举行会面。有分析认为，此次会谈是为计划中的两国元首年底前视频会晤铺路，不过双方发布的信息都未披露相关进展。

（记者是《联合早报》北京特派员）