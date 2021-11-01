国民党全台党代表大会上 朱立伦：2024年要重返执政

朱立伦致词时宣示，今年底的四大公投案和明年“九合一”地方选举，国民党都要赢。国民党要在2024年推出最强人选以赢得总统宝座重返执政，九合一地方选举是前哨战，未来要提出政策并形成影子内阁。

（台北综合讯）台湾在野的中国国民党前天召开全台党代表大会，党主席朱立伦宣示2024年要重返执政的目标。除了在政策路线和执政的民进党抗衡，未来与民众党之间的竞争与合作更是关键，党内也有人建议重建与台湾首富郭台铭的关系。

综合《自由时报》、中央社、《联合报》的报道，国民党前天召开第21届第一次党代表大会，马英九、吴伯雄、江启臣、吴敦义、洪秀柱等前党主席都出席，已经提前上任的新党魁朱立伦补行宣誓。

朱立伦致词时宣示，今年底的四大公投案和明年“九合一”地方选举，国民党都要赢。国民党要在2024年推出最强人选以赢得总统宝座重返执政，九合一地方选举是前哨战，未来要提出政策并形成影子内阁。

他强调，这次全代会主轴为“顾台湾、保民主、拚未来、重返执政”；对于“顾台湾”，国民党不会有任何松懈，无论是对中共或民进党，“任何要伤害中华民国法制基础的事情，国民党一定坚定反对。”

朱立伦还指出自他当选主席的第一天，国民党就与中国大陆重新建立沟通管道，未来还要设置驻美国代表处。谈到两岸主张，他说反对“台独”和“一国两制”是国民党坚持的主张与全民共识。

朱立伦强调国民党反对“一国两制”时，一度口误说成“反对九二共识”，后由国民党文传会更正。

国民党和民众党选战阶段料没合作空间

高雄中山大学政治学研究所教授廖达琪指出，虽然过去朱立伦被认为是亲美派，近期美国积极帮助台湾增加国际能见度，相信朱立伦也不会反对。但如何在台湾的国际能见度与两岸关系间取得平衡，又要与目前执政党作法不同，这是朱立伦必须要解释的。

台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥说，朱立伦希望增加国民党在国际上的参与度，以及能在两岸关系中扮演关键角色，以凸显自己与民进党及过去的国民党主席不同。但目前朱立伦都只有清楚说出目标，未提相关规划。如何让中国大陆能尊重两岸间的差异，是朱立伦领导下的国民党必须要突破的。

近日有民调显示，民众党获得的支持度已超过国民党。对此，国民党党内人士私下表示，在议题或公投上因为目标都是要对付执政党，国民党可以与民众党相互合作；但到了选战阶段，就必须各自归队，没合作空间。

党内人士说，最常被讨论到的议题是国民党与民众党能否“蓝白合”；但在民众党主席、台北市长柯文哲已表态参选2024年总统后，两党在2024年终须一战，2022年地方选战是否还需要合作，答案已越来越清楚。

黄敏惠夏立言连胜文任国民党副主席

一位蓝营高层提醒，面对未来选战，国民党绝对需要重建与鸿海创办人郭台铭间的关系，毕竟国民党目前与民众党呈竞争状态、支持者光谱相近。若郭台铭往后表态支持民众党的候选人，对国民党的选情势必产生影响。

朱立伦在会中也公布副主席人选，任命嘉义市长黄敏惠、陆委会前主委夏立言、中央委员连胜文为国民党副主席。国民党文传会主委凌涛昨天上午表示，由担任过副主席的黄敏惠担任第一副主席，主要考量地方连结。

凌涛指出，任命夏立言担任副主席，考量连结国际与两岸。夏立言不仅担任过台湾外交部次长，也担任过国防部副部长及陆委会主委，对于国际、两岸事务十分熟稔，有助未来国民党推动驻美的相关事务。连胜文长期在青年事务、青创活动上着力甚深，同时也担任过中常委及智库副董事长等职，对党务也很熟悉。

此外，有党代表提案建议中央党部成立“反台独工作小组”，由党主席担任组长；也有党代表提案“韩国瑜条款”，防止选上首任公职后，中途带职参选其他公职，违背对选民承诺。两案经决议，均交中常会研处。