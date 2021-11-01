中国工程院院士王安 涉严重违纪违法被调查 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 王安是现代煤矿采矿工程专家，于2009年当选中国工程院院士。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国工程院院士、现代煤矿采矿工程专家王安涉嫌严重违纪违法而被调查。中共纪委国家监委网站上星期五发布消息，中国国际工程咨询有限公司原党委书记、董事长王安涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。王安1958年9月出生，现年63岁。他在能源系统辗转任职多地，曾任神华集团有限责任公司副总经理；2008年9月调任中国中煤能源集团公司董事、总经理、党委副书记，并担任中国中煤能源股份有限公司董事长、执行董事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 院士 王安 采矿工程 被查 中国中煤能源股份有限公司 中国工程院 能源系统 于泽远：中国“新杀器”频频亮相 国民党全台党代表大会上 朱立伦：2024年要重返执政