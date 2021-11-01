中国工程院院士王安 涉严重违纪违法被调查

中国工程院院士、现代煤矿采矿工程专家王安涉嫌严重违纪违法而被调查。

中共纪委国家监委网站上星期五发布消息，中国国际工程咨询有限公司原党委书记、董事长王安涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

王安1958年9月出生，现年63岁。他在能源系统辗转任职多地，曾任神华集团有限责任公司副总经理；2008年9月调任中国中煤能源集团公司董事、总经理、党委副书记，并担任中国中煤能源股份有限公司董事长、执行董事。