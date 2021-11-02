港收紧防疫措施 取消绝大部分入境免检疫安排

（香港综合讯）香港特区政府从本月12日起，取消绝大部分豁免类别人士到港后免检疫的安排。外国领事馆及机构人员到港后，必须在指定检疫酒店接受隔离。

港府政务司长李家超昨天指出，收紧豁免检疫安排旨在进一步防范冠病输入病例，以应对德尔塔变异毒株带来的不确定因素。他表示，强化防疫和抗疫机制，有利创造条件向中国大陆方面争取通关。

据香港政府新闻网站消息，新安排仅保留必要人士的豁免，包括跨境货车、巴士司机、航机机组人员、货船船员，以及须履行政府职务的港府人员。

获豁免人士须遵守一系列严谨的防疫措施及条款，包括多次定期检测、隔离地点或活动受严格限制。有关豁免条件过去多次根据全球及香港疫情发展，以及各类别豁免人士的风险评估而收紧。

新措施要求抵港前21天曾逗留海外地区并履行与政府相关运作的外国领事馆及机构人员，必须在检疫期内，于指定检疫酒店接受隔离，不得居家隔离。总领事或同等、较高职务级别的驻港代表，在检疫期内可以居家隔离，但不得离开隔离地点或与公众接触。

港府卫生署卫生防护中心昨天公布，香港昨天新增一起外地输入的冠病确诊病例，涉及L452R变异病毒株。患者由沙特阿拉伯抵港，是早前一起输入病例的密切接触者，于竹篙湾检疫中心确诊。

进入政府大楼医院等 港民须用手机应用扫二维码

港府从昨天起要求市民进入政府大楼、部分街市与医院等场所前，通过“安心出行”手机应用扫描二维码。李家超强调，这一措施的目的是为了防疫抗疫，以便有需要时尽早追踪源头或紧密接触者，处理公共卫生风险。

另据“香港01”报道，五人因使用虚假“安心出行”应用，昨天被警方以渉嫌使用虚假文书拘捕，包括四男一女。消息指被捕者包括一名入境事务主任、一名入境事务助理及一名审计署职员，另外两名为外包服务职员。

李家超昨天会见媒体时说，政府呼吁市民遵守规则，如果有公务员以身试法更加不能被接受，执法人员会依法处理。