从现行“两年一训五至七天” 台湾后备军明年试行年年训练14天

国防部全民防卫动员室副主任马家龙少将说，明年将有1万5000多名后备军人参与新制教召，教召选员是以“后退先用”，且以八年内退伍的后备军人为原则。

台湾国防部昨天宣布，明年起试行“年年施训，每次14天”的新制后备教召制度，以有效恢复退伍后备军人的战斗技能。

国防部全民防卫动员室副主任马家龙少将说，明年将有1万5000多名后备军人参与新制教召，教召选员是以“后退先用”，且以八年内退伍的后备军人为原则。

台海情势紧张，经济学人智库（EIU）10月27日的报告，将中国大陆与台湾爆发冲突迫使美国介入，列为明年全球经济成长及通胀的十大可能风险之一。

美国虽多次强调会协防台湾，也积极对台军售，但台湾目前采用募兵制，除了志愿役外，一般民众仅服四个月训练役，不仅兵力不足，一般役男没有下部队，退伍后也无法成为可征召作战的后备兵力。美国已多次关切台湾是否有自行保卫的意愿。

《华尔街日报》10月25日报道，美国军事参谋及行政官员担心中国大陆武力攻台，很少人认为台湾军队能抵挡解放军，最迫切的问题在于台湾役男与后备部队准备不足、士气不振。

台湾国防部研议多时，昨天宣布现行的“两年一训、一次五至七天”将与明年试行的“年年施训，每次14天”双轨进行，现制结合单位作战任务，采召训中心基地轮训或部队自训方式实施，有9万7000余人。新制采局部试行方式，以作战区为单位，一至三季由三军司令部及后备指挥部，计25个营（连）1万5000多人实施验证，第四季完成试行成效检讨评估，新制将在2024年全面实施。

马家龙指出，为使召员因应各种作战型态，置重点于专长复训、射击训练、组合训练、战斗教练及灾害防救。第一周着重“射击训练”，增加召员射击时数与弹药数量，实施兵器教练等课程复训，借以强化单兵个人配赋武器、多人操作武器机械训练及组合实作；第二周以“战斗教练”为重点，采战术行军结合战斗间各种状况处置及宿营，磨练干部指挥及部队应处能力。

台海军陆战队40兵员到关岛美军基地受训

总统蔡英文接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时，证实有美军在台协助军方训练，让长期不能明说的秘密浮上台面，被视为挑衅大陆之举。媒体昨天又披露，台湾海军陆战队选派40名兵力前往关岛的美军新建基地，接受为期一个月的台美“陆吼”两栖联合登陆作战训练。

国防部长邱国正昨天再次淡描轻写地回应称，台美交流合作行之有年，有些层级的互动属于交流的一环，不用多做揣测。

民调：六成四民众对两岸会发生战争没感觉

台海情势备受关注，然而台湾民意基金会昨天公布的最新民调显示，只有二成八的民众认为两岸早晚会发生战争，但六成四的民众没有感觉，甚至认为这是杞人忧天。

若中共明天对台动武，民调显示，四成八的民众对军方有效防卫台湾的能力有信心，约四成七没信心。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，对军方有信心者未过半，两岸万一真的开战，恐将构成严重且难以收拾的问题。

民调也发现，万一中共真的武力攻台，有高达六成五的民众认为美国可能出兵协防台湾，二成九认为不可能；另有五成八民众认为日本会出兵协防台湾，三成五认为不可能。