中国政情 G20公报给予正面定性 分析：北京冬奥议题取得阶段性胜利 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 分析指出，上周末发布的二十国集团（G20）公报列明“展望北京冬奥与残奥”，意味着中国在冬奥议题上取得了“阶段性胜利”。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 北京冬奥会今年持续出现抵制声浪，分析指出，上周末发布的二十国集团（G20）公报列明“展望北京冬奥与残奥”，意味着中国在冬奥议题上取得了“阶段性胜利”，西方大国下来不太可能继续在官方层面对北京冬奥提出反对。此外，年底的“多边峰会季”仅剩不到两周时间，中美元首举行视频会晤的窗口正在缩小。分析认为，美国国务卿布林肯10月31日与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈后，在台湾问题上展现较温和姿态，显示美国正为习拜会铺路，会议可能在近期内举行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 G20峰会 北京冬奥会 抵制 大白菜上市 准备过冬咯 马斯克何故引七步诗 中国网民竞相猜谜