中国政情

G20公报给予正面定性 分析：北京冬奥议题取得阶段性胜利

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

北京特派员

发布 / 2021年11月3日 5:00 AM

分析指出，上周末发布的二十国集团（G20）公报列明“展望北京冬奥与残奥”，意味着中国在冬奥议题上取得了“阶段性胜利”。（路透社档案照）
分析指出，上周末发布的二十国集团（G20）公报列明“展望北京冬奥与残奥”，意味着中国在冬奥议题上取得了“阶段性胜利”。（路透社档案照）

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北京冬奥会今年持续出现抵制声浪，分析指出，上周末发布的二十国集团（G20）公报列明“展望北京冬奥与残奥”，意味着中国在冬奥议题上取得了“阶段性胜利”，西方大国下来不太可能继续在官方层面对北京冬奥提出反对。

此外，年底的“多边峰会季”仅剩不到两周时间，中美元首举行视频会晤的窗口正在缩小。分析认为，美国国务卿布林肯10月31日与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈后，在台湾问题上展现较温和姿态，显示美国正为习拜会铺路，会议可能在近期内举行。

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