南中国海主权争端 担忧南中国海发生“核灾难” 中国专家促中美建立海上行为准则 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 美军核潜艇康涅狄格号10月2日在南中国海潜航时，曾与“不明物体”相撞，引发外界对于核泄漏的担忧。图为康涅狄格号今年5月27日离开华盛顿州布雷默顿的军港。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国南海研究院创始院长吴士存，昨天在“海洋合作与治理论坛”媒体吹风会上，分析南中国海和台海局势时强调，建设危机管理机制是中美目前的“当务之急”。美军核潜艇的南中国海事故引发核泄漏担忧，中国南海研究院创始院长吴士存敦促中美建立一套海上行为准则，否则在南中国海和台海核潜艇增多的情况下，将来可能出现“巨大的核灾难”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美军核潜艇 南中国海 中国南海研究院 吴士存 中国—亚细安关系 中国官媒： “嫖娼合法化” 等陈词滥调应当休止 中国著名哲学家李泽厚于美国逝世 享年91岁