担忧南中国海发生“核灾难” 中国专家促中美建立海上行为准则

中国南海研究院创始院长吴士存，昨天在“海洋合作与治理论坛”媒体吹风会上，分析南中国海和台海局势时强调，建设危机管理机制是中美目前的“当务之急”。

美军核潜艇的南中国海事故引发核泄漏担忧，中国南海研究院创始院长吴士存敦促中美建立一套海上行为准则，否则在南中国海和台海核潜艇增多的情况下，将来可能出现“巨大的核灾难”。