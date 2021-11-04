罗智强“夜宿凯道”拼公投 马英九到场打气造势

台湾12月18日的四大公民投票，已从民生议题升高为蓝绿对决。为提升公众关注公投，国民党“战斗蓝”战将罗智强发起到总统府前“夜宿凯道49晚”行动，被酸冷清、寒酸，但每晚都有新亮点和新嘉宾，包括前总统马英九也来打气。夜宿凯道首个周末的网络声量，竟是执政党的一倍。

准备在凯达格兰大道上完成新书《公投叛徒民进党》的罗智强接受《联合早报》专访，透露许多年轻人虽不认同国民党，甚至直言讨厌他，但因认同推动公投的努力，开始对人与党改观。