台海局势 罗智强“夜宿凯道”拼公投 马英九到场打气造势 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 台北特派员 摄影 / 温伟中 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 罗智强（棚内右）周二在凯达格兰大道搭帐篷，发表未动笔的“新书”《公投叛徒民进党》，为他写好长序的台湾前总统马英九当场为书名题字，现场挤满媒体和粉丝。（温伟中摄） 字体大小: 小 中 大 台湾12月18日的四大公民投票，已从民生议题升高为蓝绿对决。为提升公众关注公投，国民党“战斗蓝”战将罗智强发起到总统府前“夜宿凯道49晚”行动，被酸冷清、寒酸，但每晚都有新亮点和新嘉宾，包括前总统马英九也来打气。夜宿凯道首个周末的网络声量，竟是执政党的一倍。准备在凯达格兰大道上完成新书《公投叛徒民进党》的罗智强接受《联合早报》专访，透露许多年轻人虽不认同国民党，甚至直言讨厌他，但因认同推动公投的努力，开始对人与党改观。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 夜宿凯道 罗智强 马英九 四大公投 中国官媒： “嫖娼合法化” 等陈词滥调应当休止 中国著名哲学家李泽厚于美国逝世 享年91岁