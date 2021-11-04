港媒：航空人员不混合执勤 港机场分开管理大陆及其他地点旅客

港府为了与中国大陆早日通关，继要求所有市民本月起进入政府场所必须使用“安心出行”流动应用程式扫描场所二维码后，立法会议员田北辰日前透露，当局最快会在本月中宣布有关措施扩展至每桌四人的餐馆。他相信有关安排是大陆可接受的“最基本条件”。

主张采取“清零”政策抗疫的香港，近来不断收紧防疫措施，包括香港国际机场将分隔管理来往中国大陆和其他地点旅客，并分开处理来自这两类地区的航班，航空人员也会分别工作，不会混合执勤。

香港本土的冠病疫情持续没有出现确诊病例。港府为了与中国大陆早日通关，继要求所有市民本月起进入政府场所必须使用“安心出行”流动应用扫描场所二维码后，立法会议员田北辰日前透露，当局最快会在本月中宣布有关措施扩展至每桌四人的餐馆。他相信有关安排是大陆可接受的“最基本条件”。

《南华早报》昨天（11月3日）则引述消息报道，香港国际机场也将对来往中国大陆及其他地点的旅客实行分隔管理，以防交叉感染，并期望可优先与中国大陆通关。

报道指出，方案同时包括分开处理来自该两类地区的航班，航空人员也要分开工作，不会混合执勤。方案仍待最后敲定，但预计于下周三确定最终方案，以尽快实行。

港府食物及卫生局局长陈肇始昨天回应时指出，世界各地仍然被变种病毒影响，机场是高风险地方，香港机场管理局正检视各项细节安排，如果能做到分隔旅客是好的。

港府昨天也宣布，由下星期四起为特殊群组接种第三剂冠病疫苗。优先接种的包括免疫力弱的人士，例如癌症、器官移植、晚期爱之病患者等；以及较高感染风险人士，包括60岁或以上长者、医护人员、长期病患者及工作环境较高暴露风险，如参与抗疫、跨境运输、管制站港口人员等。

港府公务员事务局局长聂德权估计，有186万人属于特定群组，需要接种第三剂疫苗。他指出，专家建议第三剂接种复必泰疫苗会产生更好免疫反应，但市民选择哪一种疫苗是个人意愿，市民可按自身情况决定。

香港特首林郑月娥昨天出席一个公开活动时表示，接近两年的疫情，影响全球经济和人们的日常生活，对全球公共卫生机构带来挑战，香港也未能独善其身。但香港至今录得不多于1万3000宗确诊病例，是全球其中一个最少个案的经济体；而香港也未曾采取“封城”措施，对一个人口密度高的城市而言，这是一项重要的成就。

香港近月没有本地病例 市民生活大致回复正常

林郑月娥说，香港近月基本上没有录得本地感染病例，市民生活大致回复正常。这是一个集体的成果，有赖香港卫生医疗体系的努力。她相信在疫情过去后，香港能汲取经验成为更健康的城市。

香港呼吸系统专科医生梁子超昨天接受《联合早报》访问时指出，港府近来采取的一系列防疫新措施大致上已满足大陆的要求，目前只欠“过关码”一关仍未解决。

他说：“大陆手机是实名制，资料储存在中央系统，政府可以追踪市民过往的行程。但香港的‘安心出行’只是一个提示功能，资料只会储存在市民的手机内，所以大陆不放心和香港通关。”

梁子超认为，陆港两地政府商讨通关时，须要讨论如何有机制互通过境人士的曝露史，令追踪工作更快及更有效。另外，香港人回大陆时，也应该申报过往行踪，负上法律责任，以回应大陆的担忧。

但梁子超也表示，近来大陆多个地方暴发新一轮疫情，陆港两地最快也要到12月才可以有限度通关，至明年2月份才有望完全通关，届时港人才能够自由回大陆探亲。