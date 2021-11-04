多地持续传出本土病例 中国本轮疫情波及18个省份

（北京综合讯）中国多地持续传出冠病本土疫情，截至前天（11月2日）本轮疫情已波及18个省份。北京昨天通报五起新增本土确诊病例，此轮疫情累计通报本土病例39起。

中国国家卫生健康委员会昨天通报，中国大陆前天报告新增确诊病例109起，其中本土病例93起，涉及11个省市，包括黑龙江35例，河北14例，甘肃14例，北京9例，内蒙古6例，重庆与青海各4例，江西、云南、宁夏各2例，四川1例。

截至昨天，中国有三个高风险地区，内蒙古、北京、黑龙江各一个，另有46个中风险地区。

多个省区要求暂停跨省旅游业务，或暂停前往中高风险地区旅游。厦门市疾病预防控制中心昨天凌晨发布健康提醒称，目前疫情波及18省，提醒市民非必要别前往中高风险地区和有本土病例报告区域。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨天在发布会上说，北京本轮疫情传播途径主要以家庭接触为主，其次为棋牌聚集传播，两种途径约占70％，目前已有多个家庭共同居住人员全部感染。

在瑞丽原副市长戴荣里上月28日公开发文呼吁“救救瑞丽这个英雄城市”后，一年经历四次疫情三次封城的云南边境小城瑞丽的情况备受外界关注。中共云南省委、省政府前天召开瑞丽疫情防控工作视频调度会，指出要坚持战疫情和保民生两手抓、两手都要硬，出台支持政策，投入真金白银，不遗余力地把疫情下的民生工作做好。

中国工程院院士钟南山昨天在2020年度国家科学技术奖励大会后受访时说，本轮疫情扩散面积比较广，涉及省份较多，估计病例还会再增加，预计距离疫情的峰值还有一段时间，但是不会太长。他也认为，现在算起来，中国疫情“一个月基本是应该可以考虑能够控制”。