美国防部：海基陆基空基相结合 中国或已建立三位一体核打击力量

美国国防部《中国军事与安全发展报告2021》提到解放军正在发展东风-27型远程弹道导弹，该型导弹射程达到5000至8000公里。这是美国军方首次提及中国正发展东风-27型远程弹道导弹，而中国舆论目前很少谈论该型导弹。

美国国防部最新发布的中国军力报告首次宣称，中国可能已经建立海基、陆基和空基的三位一体核打击力量。中国知名军事学者杜文龙昨天（11月4日）对此发文表示，其实美国不必大惊小怪，中国早就有三位一体核打击能力，现在的问题是升级。

据美国国防部网站消息，国防部向参议院提交的《中国军事与安全发展报告2021》（简称《报告》）于当地时间11月3日发布。《报告》分析，未来五年，解放军拥有的可投送核弹头可能多达700枚，到2030年可能达到1000枚。这一评估超过了美国国防部去年对中国核武器发展速度和规模的预计，国防部去年预计解放军到2025年将拥有200枚能投送到美国的核弹头。

《报告》说，解放军继续大力扩充陆基载具数量，部署新的核导弹旅，增加已有核导弹旅的机动发射架数量，并开始建造数百座新的洲际弹道导弹发射井。解放军也在发展装备有分导式多弹头（MIRV）的洲际弹道导弹，超高音速导弹东风-17“可能具备核打击能力”。

指中发展远程隐身轰炸机以满足全球打击战略需求

《报告》还提到解放军正在发展东风-27型远程弹道导弹，该型导弹射程达到5000至8000公里。这是美国军方首次提及中国正发展东风-27型远程弹道导弹，而中国舆论目前很少谈论该型导弹。

《报告》称，中国海军到2030年可能拥有多达八艘战略核潜艇，包括老式的094型核潜艇和新型的096型。中国正在部署新的可以攻击到美国本土的潜射洲际弹道导弹，其最新发展的“巨浪-3”型弹道导弹可能具备“从中国沿海攻击美国大陆的能力”，可能会让中国考虑在中国南海和渤海湾建立“堡垒区”。

不过有中国军事学者指出，中国公开曝光的094战略核潜艇至少已有四艘，096型战略核潜艇据说也将下水，到2030年中国的战略核潜艇肯定不止八艘。

《报告》还指出，解放军最新的轰-6N战略轰炸机已于2020年入列，这是解放军第一种可携带核弹头、有空中加油能力的轰炸机。轰-6N的入列弥补了解放军在三位一体核能力上的最后一块短板。解放军也正发展新型远程隐身轰炸机，以满足其全球打击的战略需求。

中国外交部反指美国才是全球最大核威胁来源

中国外交部发言人汪文斌昨天在记者会上说，美国国防部这份报告同以往类似报告一样，罔顾事实，充满偏见，事实上美国才是全球最大的核威胁来源。

汪文斌说，中方敦促美方切实承担起核裁军的特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅实质削减核武库，维护全球战略平衡与稳定。

他还强调，中国恪守在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。任何国家只要不对中国使用核武器，都不会受到中国核武器的威胁。

人民日报社旗下的《环球时报》昨天发表社评称，中国的实际核力量规模一直是模糊的，但美方的反复炒作将这种模糊转化成了足以让美方感到紧张的评估。相信有了美方今年的几轮炒作之后，不知道中国是核国家的美国精英应该几乎没有了。这种变化对减少美国激进势力的对华态度冲动将是有利的。