中国政情 中国商务部鼓励储存必需品引发猜测 政府强调粮食蔬菜供应总量充足 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 受连续降雨和运输成本增加等因素影响，中国蔬菜价格近期明显上涨。图为天津市民昨天在当地一家超市选购政府储备菜。据报道，天津本月初启动政府储备菜投放工作，投放价格低于市场价格。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国商务部周一（11月1日）发文鼓励家庭储存生活必需品，引发民众各种猜测，多地出现物资抢购热潮。中国国家粮食和物资储备局与农业农村部相继强调，中国粮食与蔬菜供应总量充足，市场供应有保障。综合央视新闻与《瞭望东方周刊》报道，中国国家粮食和物资储备司司长秦玉云前天在发布会上说，秋粮收获接近尾声，中国全年丰收已成定局，当前粮食库存总量充足，处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存的比例超过70%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 粮食 农业农村部 物资抢购 两岸 港人有望下月免隔离赴广东 中国成功将工业尾气转化成饲料蛋白