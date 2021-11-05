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中国商务部鼓励储存必需品引发猜测 政府强调粮食蔬菜供应总量充足

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月5日 5:00 AM

受连续降雨和运输成本增加等因素影响，中国蔬菜价格近期明显上涨。图为天津市民昨天在当地一家超市选购政府储备菜。据报道，天津本月初启动政府储备菜投放工作，投放价格低于市场价格。（中新社）
受连续降雨和运输成本增加等因素影响，中国蔬菜价格近期明显上涨。图为天津市民昨天在当地一家超市选购政府储备菜。据报道，天津本月初启动政府储备菜投放工作，投放价格低于市场价格。（中新社）

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中国商务部周一（11月1日）发文鼓励家庭储存生活必需品，引发民众各种猜测，多地出现物资抢购热潮。中国国家粮食和物资储备局与农业农村部相继强调，中国粮食与蔬菜供应总量充足，市场供应有保障。

综合央视新闻与《瞭望东方周刊》报道，中国国家粮食和物资储备司司长秦玉云前天在发布会上说，秋粮收获接近尾声，中国全年丰收已成定局，当前粮食库存总量充足，处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存的比例超过70%。

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