中国商务部鼓励储存必需品引发猜测 政府强调粮食蔬菜供应总量充足

中国商务部周一（11月1日）发文鼓励家庭储存生活必需品，引发民众各种猜测，多地出现物资抢购热潮。中国国家粮食和物资储备局与农业农村部相继强调，中国粮食与蔬菜供应总量充足，市场供应有保障。

综合央视新闻与《瞭望东方周刊》报道，中国国家粮食和物资储备司司长秦玉云前天在发布会上说，秋粮收获接近尾声，中国全年丰收已成定局，当前粮食库存总量充足，处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存的比例超过70%。