针对美国指中国大陆要迫使台依北京条件谈判 台国安局长：台湾不可能被“以战逼谈”

台湾国安局长陈明通昨天在立法院备询表示，“以战逼谈”一直都是北京的策略之一，总统蔡英文先前表明愿意与大陆谈，“但是不可能（被）以战逼谈，这是不可能的事情”。针对美国参谋长联席会议主席米利不认为大陆会在未来两年内对台采取军事行动，强调若有需要，美国有能力保卫台湾。陈明通对此回应说，未来三年大陆不致于攻台，但要防止意外突发状况发生。

美国国防部公布中国大陆军力报告，指大陆迅速推动军事现代化，目标在2027年可在印太地区与美军抗衡，并迫使台湾领导层依北京条件进行谈判。台湾国安局长陈明通昨天（11月4日）在立法院备询表示，“以战逼谈”一直都是北京的策略之一，总统蔡英文先前表明愿意与大陆谈，“但是不可能（被）以战逼谈，这是不可能的事情”。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）周三出席阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum）答复询问时，不认为大陆会在未来两年内对台采取军事行动，强调若有需要，美国有能力保卫台湾。

陈明通对此回应说，他上次在立法院报告就提到，未来三年大陆不致于攻台，但要防止意外突发状况发生。

中美对抗下的两岸关系紧绷，蔡英文又在双十庆典强调两岸互不隶属，表明美军在台协助训练，更使台海情势诡谲不安。

立法院外交及国防委员会昨天审查明年度政府总预算案关于国安局收支公开及机密部分，前来备询的陈明通被朝野立委轮番询问。

在野国民党立委江启臣质询说，美国国防部的报告指大陆2030年核子弹头会增加到1000枚，大陆打台湾需要用到核子弹吗？要用到700枚、1000枚吗？陈明通表示，如果发生这种事情，是两岸人民的悲剧。江再追问，那是针对谁？陈回答，现在当然是看到中美竞逐，但周边的印度和朝鲜等国家也有核武。

江启臣再引述彭博社报道说，台湾现在变成中美代理人战争的前线？陈明通不赞同彭博社解读，称完成统一本来就是大陆三大历史任务之一，就是冲着台湾而来，所以不能畏战，要强化自身的防卫力量。

陈明通：东沙和太平岛 蔡总统任内都不会有事

在前总统马英九任内曾担任发言人的国民党立委陈以信认为，美军在台协助训练是长年以来未说出的秘密，蔡英文却将此事挑明，询问陈明通是否作此建议，陈不愿说明。他说，台湾跟美国买了不少武器，人也到美国去受训，“这算是一种客服”。

陈明通也不认为蔡英文有失言，更不觉得蔡英文的说法对台湾的安全产生影响。他说：“目前ok啊！没有怎么样啊！”

对于美国国防部报告提到，中共可能夺取东沙、太平岛，陈明通表示，大陆攻台有好几种，如全境轰炸、海上封锁，也可以战逼谈，他们一直都在关注、监控可能的情势发展。

他明确说，东沙和太平岛“在蔡总统任内都不会有事”，数度提及中共内部对此其实有辩论，他愿私下向立委们说明。

美国国防部公布大陆军力报告，指大陆迅速推动军事现代化目标是在2027年逼使台湾领导层依北京条件进行谈判。陈明通说，“以战逼谈”一直都是北京策略之一，法律上如何政治谈判也都作了相关准备。但他强调，台湾人有一口气，用台湾谚语说，“鸡屎落土也有三寸烟”，绝不可能在大陆武力逼迫下进行。

过去数周来，包括美国总统拜登等高层官员被询及是否愿意出兵协防台湾，除了拜登明确表明保卫台湾外，其余高层都重申会遵守《台湾关系法》，即确保台湾可以自我防卫，官方更多次强调“一中政策”不变。

米利周三出席阿斯彭安全论坛被问到，是否认为大陆将在不远的将来对台湾采取行动时说：“倘若不远的将来界定为未来6个月、12个月或24个月，根据我对中国的分析，我认为不太可能。”

如果台湾遭受攻击，美国是否会协防台湾？米利说，在有必要的情况下，“我们绝对有能力在世界各地采取任何行动，也包括（协防台湾），这是毫无疑问的。