欧洲议会代表团访台会蔡英文 称欧洲会与台湾站在同一阵线

（台北综合讯）欧洲议会代表团昨天（11月4日）与台湾总统蔡英文会面时说，台湾并不孤单，欧洲会与台湾站在同一阵线，并呼吁双方进行更多高级别交流，以建立更牢固的欧盟台湾伙伴关系。

中国外交部吁欧方不要向台独势力发出错误信号

根据中国外交部网站，发言人汪文斌昨天在例行记者会上回应媒体提问时，呼吁欧方纠正错误，不要向台独势力发出任何错误信号，否则将有损于中欧关系。他也说，中方已向欧方提出严正交涉。

综合联合新闻网、自由时报及彭博社报道，欧洲议会“外国干预欧盟民主程序特别委员会”主席格鲁克斯曼在致词时表示，这是欧洲议会第一次派遣官方代表团到台湾，说明台湾民主在欧洲公民心中有多重要。

他说，台湾过去30年创下民主成就，成为区域内蓬勃发展民主政体，欧洲议会代表团此行来台要传达简单且清楚的讯息，“台湾并不孤单，欧洲会与你们站在同一阵线，一同捍卫自由、法治与人性的尊严”。

来自法国的格鲁克斯曼也说，“接下来，我们需要高级别会晤的具体议程，以建立更牢固的欧盟—台湾伙伴关系。”他也说，欧洲议会通过的决议，也强调了台湾与欧盟是理念相近伙伴，希望与台湾在经济、科技、政治等领域进行交流。

欧洲议会是在10月底通过“欧盟—台湾政治关系与合作”决议。

蔡英文说，面对全球性挑战，台湾的合作对象也从印太地区扩展到其他区域，因应复合式威胁与假讯息，台湾期待建立对抗假讯息的民主联盟，台湾也愿意跟欧洲朋友分享经验，深化彼此的伙伴关系，一起确保民主自由的生活方式。

立陶宛呼吁欧盟在对华课题上团结一致

另据路透社报道，立陶宛外交部副部长普朗克维丘斯前天在华盛顿出席一场安全论坛时说，中国对待立陶宛的方式是唤醒欧洲的一记警钟，并呼吁欧盟在对华课题上团结一致。

立陶宛因允许台湾设立以“台湾”为名的代表处而引发北京强烈不满，两国关系恶化。