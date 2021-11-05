加强封冻期值守管控 中国严防冠病疫情经非法渠道流入境内 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 在重庆江北国际机场，旅客本月3日办理登机手续。据报道，所有进入航站楼人员和到达航班旅客均要求戴口罩、出示行程码与健康码、接受体温检测。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国进一步强化口岸边境管控，包括加强封冻期界江界河值守管控，严防人员踏冰非法越境等，以防冠病疫情经非法渠道流入境内。距离北京冬奥会开幕不到100天，中国多地疫情散发并有扩散风险。严格执行从严从紧出入境政策中国国家移民管理局官网昨天发文称，该局近日出台了系列强化口岸边境管控的措施，做好今冬明春疫情防控工作。这些措施包括继续严格执行从严从紧的出入境政策，引导公民非紧急非必要不出境，继续从严从紧执行外国人入境政策。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 冠病 疫情 胡锡进 清零 港人有望下月免隔离赴广东 中国成功将工业尾气转化成饲料蛋白