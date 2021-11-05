加强封冻期值守管控 中国严防冠病疫情经非法渠道流入境内

中国进一步强化口岸边境管控，包括加强封冻期界江界河值守管控，严防人员踏冰非法越境等，以防冠病疫情经非法渠道流入境内。

距离北京冬奥会开幕不到100天，中国多地疫情散发并有扩散风险。

严格执行从严从紧出入境政策

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中国国家移民管理局官网昨天发文称，该局近日出台了系列强化口岸边境管控的措施，做好今冬明春疫情防控工作。这些措施包括继续严格执行从严从紧的出入境政策，引导公民非紧急非必要不出境，继续从严从紧执行外国人入境政策。